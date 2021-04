Xe khách chạy tốc độ cao tông trúng xe máy, hai cha con thương vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h10 phút ngày 23/4, xe khách BKS 51B-032.89 do tài xế Nguyễn Thành Dũng Em (49 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận.

Hiện trường vụ việc



Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho thì bất ngờ tông trúng xe máy BKS: 63AS-023.37 do anh Võ Minh Trí (39 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho) điều khiển, chở theo con gái là Võ Thị Xuân Mai (14 tuổi) đang lưu thông cùng chiều trên đường. Sau đó, xe khách này tiếp tục đâm gãy trụ đèn chiếu sáng ven đường rồi mới dừng lại.

...

Cú va chạm khiến hai cha con nữ sinh té xuống đường, nữ sinh tử vong tại chỗ, 1 hành khách và anh Trí bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp Công an xã Phước Thạnh cùng Công an TP. Mỹ Tho điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Nhật Vũ



Nguồn tin: Báo Công Lý