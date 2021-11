Xe khách 16 chỗ nát vụn sau cú tông đuôi container, 5 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: VietNamnet



Thông tin ban đầu, khoảng 18h15 ngày 23/11, xe 16 chỗ do tài xế Nguyễn Tất Chiến cầm lái chạy trên đường cao tốc theo hướng TP.HCM đi Long Thành, khi đến đoạn trên thuộc địa phận xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra tai nạn đâm vào đuôi xe container do tài xế Lưu Thanh Dũng cầm lái.

Vụ tai nạn khiến xe 16 chỗ hư hỏng nặng, nát bươm nhiều phần. Tài xế tử vong tại chỗ và 4 hành khách bị thương (trong đó có 2 người bị thương nặng).

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Liên quan đến sự việc, VietNamnet cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo, C08 (Bộ Công an) cùng các đơn vị liên quan có mặt tiến hành phong toả điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Đồng thời, để phục vụ cho công tác giải cứu người bị thường và xử lý hiện trường tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông (C08) đã chỉ đạo tiến hành hạn chế các phương tiện lưu thông qua khu vực bị tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đang được công an tiếp tục làm rõ.

