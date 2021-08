Xe con lấn làn tông trực diện vào xe bán tải, 2 người tử vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 21/8 trên QL2 đoạn qua km10 thuộc địa phận xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang được camera an ninh của nhà dân ven đường ghi lại.

Nguồn video: MXH

Theo clip ghi lại được, thời điểm trên chiếc xe con mang BKS: 30H - 082.23 chạy với tốc độ cao trên QL2 khi đến km10 thì tông trực diện vào xe bán tải đi chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 2 xe nát phần đầu, bung túi khí, 2 người trên xe con, tài xế xe bán tải bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết hai người trên xe con đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thì cơ quan chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc và điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông