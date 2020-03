Xe con bị đè bẹp vì gạch rơi ra từ xe tải

Your browser does not support the video tag.

Clip: Gạch rơi ra từ xe tải đè bẹp xe con

Vụ việc này xảy ra trên một con đường thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào ngày 22 tháng 3 vừa qua.

Video ghi lại nội dung vụ việc cho thấy, một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đã đâm vào một chiếc xe tải khác đang đỗ bên đường. Cú tông mạnh khiến những viên gạch trên chiếc xe tải đang chạy rơi xuống một chiếc ô tô con màu trắng đi ngược chiều.

Hậu quả là chiếc ô tô con bị xe tải đè bẹp. Còn 2 chiếc xe tải cũng bị hư hỏng nặng sau va chạm.

May mắn thay, một gia đình 5 người trong xe ô tô con (gồm 2 người lớn và 3 trẻ em) và 2 tài xế xe tải đều không bị thương.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo VietNamNet