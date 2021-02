Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt trong hầm chui An Sương

Ngọn lửa bao trùm xe buýt.

Vụ việc xảy ra khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày 24/2, xe buýt mang BKS: 51B- 206.78, chạy tuyến Bến Thành - An Sương đang lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ trung tâm thành phố về huyện Hóc Môn, khi qua hầm chui An Sương - đoạn qua địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12 thì bất ngờ bùng phát. Rất may, những người trong xe buýt đã kịp tháo chạy ra ngoài an toàn.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm chiếc xe, lửa đỏ rực kèm cột khói đen bốc nghi ngút.

... Lực lượng PCCC quận 12 triển khai phương tiện đến hiện trường dập tắt ngọn lửa ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC cứu hộ cứu nạn, Công an quận 12 nhanh chóng điều phương tiện đến hiện trường để dập lửa.

Xe buýt bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Tại hiện trường, xe buýt cháy rụi, trơ hung sắt, một phần tường của hầm chui An Sương bị ảnh hưởng. Do ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn, nhánh hầm chui An Sương bị phong tỏa gây ùn ứ giao thông. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.