Xe biển xanh gây tai nạn làm 2 người chết: Chi cục trưởng lên tiếng

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đức Cường - Chi cục trưởng Chi cục thủy sản Thanh Hóa xác nhận, chiếc xe biển xanh mang BKS: 36M-002.67 vừa gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên địa bàn phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa thuộc sở hữu của đơn vị này.

Theo ông Cường, thời điểm gặp tai nạn chiếc xe đang trên đường đi công tác, tài xế Nguyễn Văn Thông là lái xe của đơn vị này và ông Cường cũng có mặt trên xe.

“Chiếc xe là của đơn vị và đang trên đường đi công tác, tôi cũng có mặt trên xe. Sau khi va chạm với chiếc xe máy thì xe lao lên vỉa hè. Sau vụ tai nạn, lãnh đạo sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, tôi và lãnh đạo chi cục có mặt tại gia đình, thăm hỏi và hỗ trợ lo mai táng cho các nạn nhân”, ông Cường nói.

Sạp hoa quả tan hoang sau vụ tai nạn thương tâm.

Khoảng 7h15 cùng ngày, chiếc xe biển xanh mang BKS: 36M-002.67 do Nguyễn Văn Thông (SN 1983), ở phố 3, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hoá điều khiển di chuyển trên đường Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Khi đi đến ngã tư ở phố Cao Sơn và đường MBQH Bắc Sơn 2, phường An Hưng bất ngờ va chạm với xe máy BKS 36P1-9149 do ông Lê Hải Đàm (SN 1956, ngụ ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá) điều khiển.

Do mất lái, xe biển xanh tiếp tục lao vào sạp bán hoa quả trên vỉa hè.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông Lê Hải Đàm bị thương, 2 người bán hoa quả (ông Lê Văn A., sinh năm 1957, trú tại phố Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hoá và ông Hoàng Văn H., trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) tử vong.

Sau vụ tai nạn, lái xe Nguyễn Văn Thông đã đến Công an phường An Hưng trình diện. Công an thành phố Thanh Hoá kịp thời có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

