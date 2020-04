Xe biển xanh chở cán bộ Sở Y tế vào quán nhậu giữa mùa dịch

Nhiều người dân phản ánh, trưa nay thấy một xe ô tô biển xanh đậu trong quán nhậu trên đường Phạm Thị Tân ở trung tâm TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Xe biển xanh chở cán bộ Sở Y tế đỗ trong quán nhậu ở Bình Dương - Ảnh chụp lúc 14h chiều nay

Cũng theo người dân, sau khi chiếc xe này đỗ trong bãi xe, một nhóm cán bộ bước xuống, đi vào quán nhậu trong nhiều giờ.

Đáng nói, dù đang trong thời gian hạn chế tụ tập đông người để chống dịch Covid-19, nhưng nhóm người này vẫn bất chấp vào ăn uống bên trong.

Để xác minh thông tin, trưa cùng ngày, PV VietNamNet có mặt tại quán nhậu Dê Ninh Bình (đường Phạm Thị Tân, TP Thủ Dầu Một). Tại đây, có hàng chục người đang tập trung ăn uống bên trong, phía ngoài nhiều ô tô đậu kín bãi đỗ xe.

Theo quan sát, trong bãi xe này có một xe ô tô 7 chỗ biển xanh, nhãn hiệu Innova, BKS 61M-000.06, trên xe có một số giấy tờ đóng dấu đỏ liên quan đến ngành y tế.

Đến hơn 14h cùng ngày, chiếc xe này vẫn đậu yên một chỗ trong bãi xe, nhóm người đi trên xe vẫn ăn uống trong quán.

Một bảo vệ của quán nhậu cho biết, xe biển xanh này đến quán từ khoảng 11h30, trên xe có khoảng 4 người đàn ông mặc trang phục lịch sự.

Theo tìm hiểu, xe biển xanh này thuộc quản lý của Trung tâm kiểm nghiệm Bình Dương (đơn vị trực thuộc Sở Y tế Bình Dương).

Nhóm cán bộ trên xe biển xanh ngồi trong quán nhậu

Trả lời PV, ông Lê Văn Cương - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm xác nhận xe ô tô trên là của đơn vị.

Theo ông Cương, vào ngày 24/4, Văn phòng Sở Y tế gọi điện thoại thông báo mượn xe này để chở cán bộ Sở đi công tác. Đến sáng nay, các cán bộ thuộc Phòng nghiệp vụ dược cùng tài xế của Trung tâm lấy xe đi công tác theo kế hoạch, trong số này không có cán bộ trung tâm.

“Chúng tôi chỉ biết cho Sở Y tế mượn xe và tài xế theo đề nghị trước đó, không biết tại sao chiếc xe lại nằm trong quán nhậu, có thể anh em đi công tác xong ghé quán ăn uống luôn” - ông Cương nói.

Cũng theo tìm hiểu, sáng nay Sở Y tế có kế hoạch đi thẩm định các cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trên địa bàn TP Thuận An. Do đó, ông Nguyễn Bình Minh - Phó chánh văn phòng Sở đã gọi điện thoại đề nghị được mượn xe công vụ của Trung tâm kiểm nghiệm để chở cán bộ Phòng nghiệp vụ dược và phòng y tế Thuận An đi công tác.

Chiều cùng ngày, PV đã liên hệ với lãnh đạo Sở Y tế để tìm hiểu vụ việc, nhưng sau nhiều lần gọi điện thoại và để lại tin nhắn vị lãnh đạo này vẫn không phản hồi.

Chỉ ít phút sau, nhóm cán bộ đang ăn uống trong quán lập tức rời khỏi bàn, bước lên xe biển xanh rời khỏi khu vực quán nhậu.

Tác giả: Xuân An

Nguồn tin: Báo VietNamNet