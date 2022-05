Xảy ra va chạm, 2 thanh niên đi xe máy thái độ 'hổ báo' châm ngòi cho vụ đụng độ kinh hãi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại diễn biến một vụ va chạm giao thông khiến người xem thót tim theo dõi.

Cụ thể, vụ va chạm xảy ra tại một ngã 3 trong con ngõ nhỏ. Lúc này một chiếc xe máy đang từ ngõ lao ra bất ngờ chặn vào đầu xe ô tô cũng đang di chuyển từ một hướng khác đến khúc giao.

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như tài xế hai bên nhường nhịn nhau và coi đây chỉ là sự cố đáng tiếc. Song hai thanh niên đi xe máy lại hùng hổ, xuống xe và tỏ thái độ gây sự, lay cửa xe ô tô.

Không rõ hai thanh niên này nói gì trước cửa ô tô, ngay sau đó chiếc ô tô liền đánh lái rồi phóng đi. Tuy nhiên, vài giây sau, chiếc ô tô lùi lại và cố ý tông vào chiếc xe máy. Pha lùi xe với tốc độ cao nhằm "trả miếng" của tài xế ô tô khiến hai thanh niên đi xe máy cuống cuồng tìm cách thoát thân. Còn chiếc xe máy bị ô tô húc văng bay xa cả mét. Trong lúc lùi xe để trả thù xe máy, chiếc ô tô thậm chí còn va quẹt vào ô tô màu đen đang đậu cạnh đấy.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã gây xôn xao cộng đồng mạng vì sự manh động, nóng tính của tài xế xe máy và ô tô. Phần lớn đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi tham gia giao thông thiếu văn minh của cả hai.

"Các thanh niên giờ manh động quá. Ăn miếng là phải trả miếng ngay mới chịu",

"Tham gia giao thông mà bác tài nào cũng nóng tính thế nhỉ. Ăn thua đủ, quả xe ô tô trắng kia sửa cũng ngốn tiền phải biết",

"Đừng vì 1 phút nóng giận mà để sau này phải hối hận",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn