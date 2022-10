Xác thiếu nữ khỏa thân trong ngôi nhà khóa trái, lộ tội ác kinh hoàng

... Việc Tin đột ngột rời khỏi địa phương trong thời điểm nhạy cảm khiến cơ quan công an lập tức điều tra đối tượng này. Tiến hành đối chiếu dấu vân tay thu thập được tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy trùng khớp với dữ liệu của Nguyễn Văn Tin. Công an tỉnh Lạng Sơn lập tức trao đổi thông tin với nước bạn để phối hợp, hỗ trợ quá trình vây bắt. Sau gần 1 tháng, Nguyễn Văn Tin bị Công an Trung Quốc khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Quảng Tây. Tối ngày 24/3, Công an Trung Quốc đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.