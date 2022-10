Xác minh làm rõ clip nam sinh bị bạn đánh dã man trong lớp ở TPHCM

Ngày 15/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 nam sinh mặc áo trắng chịu những trận đòn liên tiếp từ 1 nam sinh khác ngay trong lớp học.

Trong đoạn clip, nam sinh mặc áo khoác đen liên tục dùng tay đánh vào đầu, mặt của nam sinh mặc áo trắng. Đáng nói, lúc này có nhiều học sinh khác trong lớp nhưng không ai can ngăn, còn cổ vũ “đánh vào mặt nó”.

Bị đánh dã man, nam sinh ngồi bệt xuống góc lớp học, tuy nhiên vẫn bị bạn đấm, đá.

Clip vụ việc (clip có những hình ảnh có thể gây sốc, đề nghị bạn đọc cân nhắc trước khi xem):

...

Your browser does not support the video tag.

Qua xác minh, sự việc được cho là xảy ra tại trường THPT Nguyễn Trung Trực, phường 15, quận Gò Vấp, TPHCM.

Trao đổi với PV Báo Công an TPHCM, ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết đã nắm được sự việc. Hiện UBND quận đã chỉ đạo Trường THPT Nguyễn Trung Trực báo cáo cụ thể vụ việc, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ, xử lý nghiêm để cảnh tỉnh, răn đe chung.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: congan.com.vn