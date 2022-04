Xác minh clip CSGT 'động tay, động chân' với người dân giữa giao lộ

Your browser does not support the video tag.

Video người dân quay lại lan truyền mạng xã hội

Chiều 26-4, một lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã nắm được sự việc mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi cảnh một CSGT "động tay, động chân" với người dân.

Theo vị này, hiện Phòng PC08 đang chỉ đạo các lực lượng trích xuất camera, xác minh nội dung trong clip rồi thông tin cho báo chí.

Theo đó, trưa cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh một CSGT Đội Bến Thành thuộc Phòng PC08 giằng co với một người đàn ông đi xe máy tại giao lộ Ký Con - Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.

Trong lúc giằng co, CSGT này có dùng chân đạp vào mặt người đàn ông nằm dưới đường. Sau đó người này dựng xe lên muốn đi tiếp thì bị CSGT ngăn lại.

Ngay lập tức, có thêm hai CSGT Đội Bến Thành chạy mô tô đặc chủng đến. Trong đoạn clip, CSGT này có giải thích với hai CSGT còn lại: "Em đứng bên kia đường, em nói chạy thẳng đi nhưng cũng quẹo qua".

Theo tìm hiểu, từ ngày 26-4 bắt đầu cấm rẽ trái và quay đầu từ đường Võ Văn Kiệt vào đường Ký Con, trước đó cũng có treo bảng thông báo.

Người dân chứng kiến cho hay sự việc xảy ra khi CSGT nhắc nhở người này không được rẽ trái vào đường Ký Con, yêu cầu đi thẳng nhưng người đàn ông vẫn rẽ.

Tác giả: MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ