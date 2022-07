Xác định nguyên nhân bước đầu 6 người trong một gia đình ở Bình Dương tử vong

Chiều 24-7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân nhiều người trong một ngôi nhà tại khu vực gần chợ Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) tử vong.

CLIP: Hiện trường vụ 6 người ở Bình Dương tử vong thương tâm

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát cho biết bước đầu xác định 6 người trong một gia đình tử vong gồm có 2 người lớn, 2 người trên 12 tuổi và 2 trẻ em dưới 5 tuổi, cùng sống trong một căn nhà thuê ở Mỹ Phước 3, thuộc phường Thới Hòa.

"Nguyên nhân bước đầu có thể do tất cả bị ngạt khí, vì tối hôm trước khu vực này mất điện, cả gia đình này dùng máy phát nhưng cửa đóng kín, toàn kính xung quanh nên mới xảy ra hậu quả thương tâm như trên"- ông Ân cho hay.

Hiện thi thế 6 nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Theo người dân sống xung quanh, cả gia đình này mới dọn đến đây ở không lâu, thuê căn nhà này để làm salon tóc.

