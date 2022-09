Xác định được 2 cảnh sát đánh, đá liên tục 1 nam sinh

Tối 28-9, lãnh đạo Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vẫn đang làm việc với Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự và Cơ động để làm rõ nội dung clip dài hơn 5 phút ghi lại hình ảnh 2 cán bộ công an đánh dã man 1 nam thiếu niên.

Kết thúc buổi làm việc này, Công an thị xã Vĩnh Châu sẽ có báo cáo gửi lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Clip đánh dã man nam sinh

Bước đầu đã xác định 1 đại úy cảnh sát trật tự (CSTT) và 1 thiếu úy CSGT là người tham gia đánh, đấm, đá nam thiếu niên. Trong đó, đại úy cảnh sát trật tự là người đánh đập liên tục nam thiếu niên.

Nam thiếu niên và người đi cùng được xác định là học sinh chưa đủ 18 tuổi nhưng di chuyển bằng xe máy phân khối lớn.

Khi bị lực lượng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự và Cơ động của Công an thị xã Vĩnh Châu phát hiện và ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra, nam sinh cầm lái đã tăng tốc bỏ chạy kèm theo lạng lách. Khi đến một nhà kho ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu thì lực lượng tuần tra đuổi kịp, dẫn đến hành vi đánh đập nam sinh như trong clip.

... Hình ảnh 2 cảnh sát đánh, đá dã man vào người nam sinh. Ảnh cắt ra từ clip



Theo đó, khi 2 xe cùng dừng lại, 1 cán bộ CSGT và 1 cán bộ CSTT lao vào đấm, đá liên tục vào bụng, ngực nam sinh điều khiển xe.

Thậm chí, 2 cán bộ này còn dùng dùi cui, nón bảo hiểm đánh rất mạnh vào đầu, lưng khiến nam sinh này liên tục ôm đầu chịu đựng, còn học sinh kia chỉ biết lùi ra trong sợ hãi.

Lát sau, 2 cán bộ CSTT khác chạy môtô đến. Một trong 2 người này tiếp tục đánh nam sinh lúc nãy.

Chiều 28-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết Công an thị xã Vĩnh Châu đang báo cáo về phòng tham mưu.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, xác nhận đang cho kiểm tra. Nếu đúng như diễn ra trong clip thì sẽ xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm.

Tác giả: CÔNG TUẤN - TÂM QUÂN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động