Xác định đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á 2022

Sau 3 lượt trận vòng bảng, U23 Việt Nam đã xuất sắc nắm lấy tấm vé lọt vào vòng tứ kết U23 châu Á 2022. Với 5 điểm, đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun xếp ở vị trí thứ 2 bảng C. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc chiếm ngôi đầu bảng với 7 điểm. Với cách phân nhánh ở giải U.23 châu Á 2022, U23 Việt Nam xếp nhì bảng C sẽ gặp đội nhất bảng D vốn đang là cuộc đua giữa U23 Saudi Arabia và U23 Nhật Bản.

...

Trong 2 trận đấu mới kết thúc cách đây ít phút, U23 Nhật Bản đã có thắng lợi 3-0 trước U23 Tajikistan. Dù vậy, đội bóng xứ phù tang cũng chỉ xếp thứ 2 khi ở trận đấu cùng giờ, U23 Saudi Arabia đã đánh bại U23 UAE với tỉ số 2-0. Chung cuộc, đội bóng Tây Á đứng đầu bảng với 7 điểm (hiệu số +7) còn Nhật Bản ngậm ngùi xếp thứ hai với cùng điểm nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại.

Như vậy, đối thủ của đoàn quân HLV Gong Oh Kyun ở trận tứ kết sẽ là U23 Saudi Arabia. Theo lịch, vòng tứ kết U23 châu Á 2022 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6. Trong ngày 11/6, U23 Úc sẽ gặp U23 Turkmenistan, còn U23 Uzbekistan đối đầu U23 Iraq. Trong khi đó, trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia và U23 Hàn Quốc gặp U23 Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 12/6.

U23 Saudi Arabia được xem là đối thủ nặng ký cho Việt Anh và các đồng đội. Nhưng ở giải U23 châu Á cách đây 4 năm, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã vượt qua một đội bóng Tây Á khác là U23 Iraq ở trận tứ kết, trước khi hạ gục cả U23 Qatar tại bán kết.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn