Xác định 4 chùm ca nhiễm COVID-19 lây từ nữ nhân viên cắt tóc ở TP Vinh

Trước đó, ngày 14/6, TP Vinh (Nghệ An) xuất hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên, đó là N.T.M. (SN 1999), làm nghề uốn sấy tóc, thường trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Tính từ ngày 14/6 tới nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 59 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó: TP Vinh có 33 ca, Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 1 ca, Quỳ Hợp có 5 ca, Nam Đàn có 02 ca, Đô Lương có 1 ca, TX Hoàng Mai có 2 ca, Nghĩa Đàn có 1 ca, Nghi Lộc có 2 và Quỳnh Lưu có 3 ca.

Điều tra dịch tễ cho thấy, vào khoảng 7h30 ngày 5/6, ca bệnh N.T.M gặp N.C.T., trú huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) - đã được xác định nhiễm COVID-19 trước cổng nhà tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, trò chuyện khoảng 20 phút mà không đeo khẩu trang.

Sau đó, nữ nhân viên làm tóc này đã di chuyển ra TP Vinh để làm việc.

N.T.M. có quan hệ, lịch trình di chuyển rất phức tạp, khai báo thiếu trung thực. Do khai báo thiếu trung thực, Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm mà người này từng có mặt.

Bước đầu xác định, những địa điểm mà cơ quan chức năng xác định được có nhiều điểm rất khác so với lời khai của N.T.M.

Trong quá trình truy vết, Sở Y tế Nghệ An khẳng định, có 4 chùm ca bệnh COVID-19 liên quan đến BN 10732.

...

Chùm ca bệnh liên quan đến quán bia Hải Quế đã phát hiện 1 F1 và 1 F2 dương tính với SARS-CoV-2.

Chùm ca bệnh thứ 2, tại số 44, Đinh Lễ đã ghi nhận 4 F1, 4 F2 và 1 F3 dương tính với SARS-CoV-2 là các ca bệnh tại Phường Hưng Dũng, TP Vinh; xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu; xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Chùm ca thứ 3 liên quan đến quán ăn đêm 383, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh đã phát hiện ra 1 F1, 8 F2, 3 F3 và 3 F4 dương tính COVID-19. Các ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Tâm thần; phường Hưng Bình; đường Hà Huy Tập giao Phạm Đình Toái.

Chùm ca bệnh tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu xuất phát từ quán ăn 120, Phạm Đình Toái (nơi F0 đã đến) phát hiện 4 F1 dương tính. Các ca bệnh tại phường Hưng Dũng (3 ca F2 dương tính) và 1 F3 dương tính COVID-19.

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được và xác định có dấu hiệu tội phạm làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự. Quyết định này đã được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân TP Vinh.

Tác giả: Bảo Khánh (T/h)

Nguồn tin: ANTT/NĐT