Xác cá voi nặng 800kg, dài 7m trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Video: Xác cá voi gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Trưa 8/8, lãnh đạo Công an xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết khoảng 8h cùng ngày, ngư dân phát hiện một con cá voi lớn đã chết, trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Cẩm Lĩnh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, cùng người dân địa phương đưa thi thể cá voi (người dân gọi là cá ông) lên bờ. Con cá voi này nặng khoảng 700-800kg, dài 7m, trên mình có nhiều vết xước.

Thi thể cá voi được người dân phát hiện. (Ảnh Trọng Tùng)

Lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân an táng con cá voi này theo phong tục địa phương.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: Báo VTC