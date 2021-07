Vượt gần 1.500 km bằng xe máy về quê tránh dịch Covid-19

Những chiếc xe máy này đã vượt hơn 1.200 km để về quê Nghệ An ẢNH K.HOAN

Ròng rã trắng đêm "chạy dịch"

9 giờ 30 sáng 29.7, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cầu Bến Thủy 2 (TP.Vinh, Nghệ An) một tốp 5 xe máy chở 10 người ghé vào khai báo y tế. Họ đều là người ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), trở về từ Bình Dương để “chạy dịch”.

Đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi sau hành trình 2 ngày 2 đêm ròng rã không ngủ để vượt hơn 1.200 km, anh Và Bá Rê và vợ (ở xã Đoọc Mạy, H.Kỳ Sơn) cùng 8 người khác được các nhân viên y tế hướng dẫn vào khai báo. Họ phải trình giấy test nhanh âm tính với dịch Covid-19, khai báo họ tên, địa chỉ, số điện thoại mới được rời khỏi khu vực này để tiếp tục hành trình.

Để về đến nhà, từ điểm kiểm soát này, vợ chồng anh Rê còn phải vượt tiếp gần 300 km nữa. Nhưng anh Rê nói “về đến đây là mừng lắm rồi!”.

Sau 2 ngày, 2 đêm ròng rã chạy xe máy, những người này đã về đến Nghệ An ẢNH: K.HOAN

Anh Rê cho biết, vợ chồng anh vào Bình Dương làm công nhân từ tháng 4 vừa qua. Hành trình hồi hương của vợ chồng anh bắt đầu từ sáng ngày 27.7. Cả nhóm rủ nhau về quê sau nhiều ngày họ bị mất việc, sống nơm nớp trong phòng trọ vì sợ lây nhiễm dịch Covid-19.

Trước khi quyết định chạy xe máy về quê, cả nhóm người này đi test nhanh dịch Covid-19 để làm “giấy thông hành” trên con đường thiên lý hồi hương. “May mắn là tất cả đều đang âm tính”, anh Rê nói.

Hành trang của họ là bánh mì, nước uống, can xăng, dụng cụ sửa xe cùng tư trang, được chất lên chiếc xe máy. “Bọn em thay nhau chạy liên tục, không ngủ, chỉ dừng nghỉ bên đường để ăn uống và vệ sinh”, anh Rê kể.

Tại trạm kiểm soát dịch Covid-19, những người về quê phải qua kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế ẢNH K.HOAN

Trình giấy test nhanh âm tính với Covid-19 tại trạm kiểm soát ẢNH K.HOAN

Theo quy định, vợ chồng anh Rê và những người trong nhóm khi về đến H.Kỳ Sơn sẽ phải đến Trung tâm Y tế huyện để khai báo và kiểm tra Covid-19. Nếu kết quả âm tính, họ sẽ được hướng dẫn chạy xe đến điểm cách ly tập trung của xã để cách ly ít nhất 14 ngày.

Trở về quê nhà an toàn sau 3 ngày, 3 đêm chạy xe máy, anh Vừ Bá Cu (xã Na Ngoi, H.Kỳ Sơn) nói về đến quê mới biết mình… còn sống. Anh Cu rời quê vào H.Bàu Bàng (Bình Dương) làm công nhân ở một nhà máy sản xuất đồ gỗ từ tháng 3 năm nay.

Dịch Covid-19 ập đến, công ty quy định nếu muốn làm việc thì công nhân phải ở lại luôn trong nhà máy. Tuy nhiên, do sợ lây dịch nên anh Cu và 14 người quyết định về quê bằng xe máy. Họ xuất phát từ chiều ngày 25.7 sau khi đã test Covid-19 và mua sắm đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm khác.

Sự mệt mỏi lộ rõ sau khi vượt hơn 1 ngàn km để về quê ẢNH K.HOAN

...

Sau khi qua trạm kiểm soát, những người này phải tiếp tục vượt tiếp hàng trăm km nữa để về đến quê nhà ẢNH K.HOAN

7 chiếc xe máy chở 19 người, trong đó có 5 trẻ em. Họ thay nhau chạy xe. Đêm khuya, khi đã quá mệt thì họ ghé vệ đường, trải ni lông xuống đất rồi ngủ vài tiếng. “Trên đường đi, có một vài xe cũng bị thủng xăm, may là bị ngay ở những nơi cũng gần tiệm sửa xe. Có hai vợ chồng bị ngã xe vì vừa chạy vừa ngủ gật, may là chỉ bị xây xát nhẹ” anh Cu kể.

Sau 3 ngày, 3 đêm, đến chiều tối ngày 28.7, anh Cu và 18 người này đã về đến quê nhà sau khi vượt hành trình gần 1.500 km. Anh Cu và những người trong nhóm hiện đang phải cách ly tại Trường THCS nội trú Na Ngoi.

Hàng ngàn người trở về mỗi ngày

Nghệ An có 2 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại 2 đầu cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, để kiểm soát người trở về quê từ các tỉnh phía Nam đi theo quốc lộ 1A và 1 điểm chốt trên đường Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Lê Na, nhân viên y tế tại chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 1, cho biết khoảng 10 ngày nay, mỗi ngày có hàng chục đoàn chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam qua trạm này.

Số lượng người về càng tăng trong mấy ngày gần đây. “Mỗi đoàn 3-5 xe máy, có đoàn thì nhiều hơn. Có nhóm về đến đây vào ban đêm, họ xin được ghé lưng ngủ một lúc vì quá mệt, không thể chạy được nữa”, chị Na kể.

Không chỉ người lớn, nhiều cặp vợ chồng còn đưa cả con nhỏ về quê. “Nhìn những đứa trẻ thấy thương lắm!”, chị Na nói.

Một người đàn ông tỏ ra hết sức mệt mỏi sau khi vượt hàng ngàn km bằng xe máy về quê ẢNH K.HOAN

Báo cáo của ngành chức năng Nghệ An cũng cho biết, 4 ngày qua, Nghệ An ghi nhận gần 3.000 người tự về quê, trong đó phần lớn là từ các tỉnh phía Nam. Nghệ an gần 23.000 người trở về quê chưa hết thời gian cách ly 14 ngày.

Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND H.Kỳ Sơn, cho biết trong mấy ngày qua, đã có hơn 300 người làm ăn tại các tỉnh phía Nam về quê Kỳ Sơn bằng xe máy. Dự kiến, trong những ngày tới, số người trở về sẽ tăng nhanh, có thể lên đến 2.000 người.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Cầu Bến Thủy 1 (TP.Vinh) ẢNH K.HOAN

Huyện Kỳ Sơn đã sử dụng các trường nội trú ở các xã để làm điểm cách ly tập trung và kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp bản, xóm trở lên để phòng, chống dịch Covid-19. Một chốt kiểm soát trên quốc lộ 7 đã được lập để kiểm soát người trở về.

Tuy nhiên, ông Minh cũng cho biết số người trở về quá đông sẽ tạo áp lực lớn cho việc phòng, chống dịch. Huyện khuyến cáo người dân không nên tự trở về bằng xe máy vì nguy hiểm do đường quá xa và nguy cơ mang dịch về quê.

Đến nay, có gần 10.000 người ở các tỉnh phía Nam đăng ký được trở về quê Nghệ An qua trang website của tỉnh Nghệ An. Trong đó, 4.546 người đang ở TP.HCM, 3.621 người ở Bình Dương và 1.041 người ở Đồng Nai. Theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, đầu tháng 8 tới, tỉnh này sẽ đón đợt 1 với khoảng 1.000 người từ TP.HCM trở về quê theo 2 nhóm: nhóm ưu tiên (người bị bệnh tật, đau ốm; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi; người khuyết tật; trẻ em) và nhóm có khả năng tự chi trả kinh phí mua vé máy bay, cách ly, xét nghiệm.

Tác giả: Khánh Hoan

Nguồn tin: Báo Thanh Niên