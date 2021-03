Vượt đèn đỏ, người phụ nữ húc lật xe ba gác giữa ngã tư

Your browser does not support the video tag.



Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ điều khiển xe máy cố tình vượt đèn đỏ rồi húc lật xe ba gác giữa ngã tư khiến nhiều người thót tim.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao đang lưu thông trên đường thì cố tình vượt đèn đỏ rồi đâm trực diện vào hông chiếc xe ba gác đang băng qua ngã tư.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe ba gác lật nghiêng trên đường, phân đầu của chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. May mắn là người đàn lái xe ba gác và người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera hành trình ghi lại.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Đa số ý kiến bình luận đều tỏ ra bức xúc trước cách chạy xe của người phụ nữ này.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn