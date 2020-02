Vượt ẩu bị xe container và xe tải kẹp giữa, 2 thanh niên ngã đau đớn

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại vụ va chạm xảy ra tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. 2 thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, phóng tốc độ cao.

Xe máy của 2 thanh niên lạng lách để vượt trái xe tải nhưng gặp xe container ngược chiều đi đến, 2 thanh niên kẹt ở giữa. Chiếc xe máy lao vào xe container rồi bật vào thùng xe tải và văng ngược lại.

Sau cú va chạm, cả hai ngã xuống đường trong đau đớn. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Dân mạng bày tỏ bức xúc với cách đi xe máy ẩu của các thanh niên.

"Số không chết, chứ xe tải mà cuốn vào gầm thì xác định đau thương rồi. Ngã đau thì nhớ đời, đừng bao giờ tự sát kiểu này nữa", thành viên Sơn Tùng bình luận.

