Vượt ẩu bị ô tô húc văng ra đường, thanh niên còn bị người đàn ông lạ nhảy qua người 3 lần

Toàn bộ quá trình diễn ra vụ tai nạn cũng như tình huống khó hiểu nhắc tới đã được camera an ninh của ngôi nhà gần đó ghi lại. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều ngày 25/5 vừa qua lại một ngã ba đường.

Một nam thanh niên chạy xe máy khi tới khúc cua đã có pha vượt ẩu và hậu quả là anh đã bị ô tô chạy hướng ngược chiều đâm trực diện. Cú đâm mạnh khiến thanh niên ngã văng xuống đường, nằm bệt và tỏ ra khá đau đớn.

Bên cạnh bình luận về tình huống chạy ẩu của nam thanh niên dẫn tới tai nạn, dân mạng còn chú ý tới hành động lạ của một người đàn ông khác trên đường. Người này chạy về phía thanh niên chạy xe máy kia rồi nhảy qua người anh ta tới 3 lần. Dường như người đàn ông không được bình thường nên mới có hành động như vậy.

Your browser does not support the video tag.

Vượt ẩu, nam thanh niên bị ô tô húc văng ra đường



Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc