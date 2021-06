Vui vẻ tại cafe thư giãn: Thu 9 BCS các loại

Khoảng 14h00’ ngày 27/6/2021, tại địa chỉ số 306, Tổ dân phố Bình Long (Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam), Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã tiến hành kiểm tra, phát hiện hoạt động mại dâm tại quán “Café thư giãn 888” do Lê Văn Duân (40 tuổi), trú xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 02 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 02 phòng nghỉ của quán.

Tang vật thu giữ gồm 4.300.000 đồng, 09 bao cao su các loại cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Được biết đây là điểm mại dâm mới nổi, sử dụng thủ đoạn mở quán cafe để hoạt động mại dâm trá hình, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương nên công an huyện đã xác lập chuyên án, đấu tranh để triệt xóa.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Hiện Công an huyện Bình Lục đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều đôi nam nữ bán dâm trong quán cafe thư giãn.

Còn nhớ ngày 21/1, Công an tỉnh Bắc Giang cũng tạm giữ hình sự Lê Văn Nam (34 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và Hoàng Văn Thắng (22 tuổi, ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Đêm 19/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Việt Yên kiểm tra đột kích quán cà phê thư giãn có tên "Sao đêm quán" tại tổ dân phố Ninh Khánh (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) do Nam làm chủ. Tại thời điểm đột kích, công an bắt quả tang 5 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 5 phòng trong quán.

Bước đầu, chủ quán Lê Văn Nam khai nhận, bản thân trước đây làm thuê cho một số quán cà phê thư giãn nên quen nhiều nhân viên nữ. Tháng 12/2020, Nam thuê lại một cửa hàng tại tổ dân phố Ninh Khánh, và sau đó "tuyển" nhân viên về làm việc.

Để có người hỗ trợ, Nam thuê thêm Hoàng Văn Thắng 6 triệu đồng/tháng để giúp quản lý, thu tiền khách mua dâm. Mỗi lượt mua bán dâm có giá 300.000 đồng sẽ được Nam ăn chia theo tỷ lệ 50/50 với nhân viên.

Tác giả: An Bình (Tổng hợp)

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn