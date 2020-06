Vụ xe tải lật đè xe con, 3 người chết: Bé trai thoát chết kì diệu nhờ đâu?

Như đã đưa tin, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 4/6, tại Km17+800 trên tuyến đường Khu kinh tế Nghi Sơn - Cảng hàng không Thọ Xuân, thuộc thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.

Vào thời gian trên, chiếc xe tải BKS 36C -17115, do lái xe Lương Văn Lâm (SN 1984, ở Hoằng Hóa) điều khiển di chuyển theo hướng Cảng hàng không Thọ Xuân - Nghi Sơn. Khi xe tải đi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe ô tô con mang BKS 36A-46894, do lái xe Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, trú huyện Triệu Sơn) điều khiển, di chuyển theo hướng ngã ba Vân Sơn đi UBND xã Vân Sơn.

Sau cú va chạm, chiếc xe tải bị lật. Phần thùng xe cùng toàn bộ đất đá trên thùng đổ xuống đè bẹp, vùi lấp xe con. Thời điểm xảy ra tai nạn, trong xe con có 4 người gồm: anh Lê Ngọc Hoàn (lái xe), bà Lê Thị Binh (SN 1948, ở xã Vân Sơn), chị Lê Thị Út Huệ (SN 1992, ở xã Vân Sơn) và cháu Đỗ Minh Nhật (SN 2014, con trai chị Huệ).

Thông tin từ Đội CSGT Công an huyện Triệu Sơn cho biết: Bước đầu kiểm tra, test ma túy và nồng độ cồn, kết quả cho thấy tài xế Lương Văn Lâm không vi phạm. Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa tài xế này về Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trung tá Nguyễn Văn Thu, Đội trưởng Đội CSGT, trật tự Công an huyện Triệu Sơn cho báo Giao thông biết: “Khi nhận được tin báo, chúng tôi đã nhanh chóng bố trí lực lượng xuống hiện trường để kịp thời cứu người và phân luồng giao thông.

Khi chiếc xe cẩu tới di dời chiếc xe tải ra, chúng tôi cùng người dân dùng xà beng, xẻng cào hết lớp đất, đá trên xe. Sau đó, dùng cẩu kéo nắp xe lên đưa từng người một ra ngoài. Ba người lớn thì đã tử vong, còn cháu bé thì đang gào khóc, tay chới với dưới khu vực để chân ở hàng ghế sau. Có thể nói cháu bé đã thoát chết một cách kỳ diệu, hy hữu”, Trung tá Thu cho biết thêm.

Bác sỹ CKII Lê Văn Tráng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 13h10 ngày 4/6, bệnh viện có tiếp nhận trường hợp cháu Đỗ Minh Nhật với tình trạng chấn thương vùng đầu, vỡ xương vùng thái dương trái. “Tình hình hiện tại chưa ghi nhận nguy kịch. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến sức khỏe của bệnh nhi này”, BS. Tráng thông tin.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe tải đổ đè bẹp xe ô tô con làm 4 người thương vong, xảy ra vào trưa 4-6 trên tuyến đường Nghi Sơn – Sao Vàng.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng cần đặc biệt kiểm tra xác minh vi phạm về quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thùng hàng của xe tải, kiểm tra xác minh vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích, ma túy đối với lái xe của cả 2 phương tiện.

Đồng thời, các cơ quan cần xác minh quá trình sát hạch cấp giấy phép lái xe và hồ sơ chứng nhận sức khỏe của lái xe gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Bên cạnh đó, Sở GTVT Thanh Hóa cần kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối chủ phương tiện xe tải.

