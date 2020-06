Vụ xã 'xin' đất của trang trại để san lấp công trình: Sở TN&MT Hà Tĩnh chỉ đạo làm rõ

Trước đó, ANTT đăng tải bài viết phản ánh về tình trạng một trang trại tại khu vực thôn Đông Thạc, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tự ý đào đất vận chuyển ra ngoài khu vực trang trại công khai giữa ban ngày, để đắp cho một số công trình trên địa bàn xã.

Cụ thể, một chủ trang trại tại khu vực thôn Đông Thạc, xã Kim Song Trường tự ý đào đất rồi chuyển ra ngoài khu vực trang trại.

Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường cho biết: "Việc cải tạo này là do địa phương xin đất của chủ trang trại. Chỗ trang trại đó thừa đất nên họ cho xã đưa về đổ công trình phúc lợi cho xóm".

Sau khi phản ánh xe tải vẫn chở đất đến đổ tại một công trình.

Còn ông Nguyễn Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khẳng định: ''Việc cải tạo chỉ được diễn ra trong khu vực khuôn viên trang trại, còn nếu đưa đất ra ngoài là hoàn toàn sai''.

Tuy nhiên sau khi PV phản ánh đến lãnh đạo chính quyền địa phương, thì ngày hôm sau tình trạng đào đất chở ra ngoài tại đây vẫn tiếp tục diễn ra.

Sau khi phản ánh, trang trại vẫn cho múc đất chở ra ngoài.

Liên quan sự việc, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị UBND huyện Can Lộc kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh về việc khai thác đất tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc. Văn bản này do ông Hồ Huy Thành (Giám đốc Sở TN&MT) ký.

Văn bản nêu rõ: “Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND huyện Can Lộc chỉ đạo các phòng, ngành có liên quan, UBND xã Kim Song Trường tổ chức kiểm tra, làm rõ, báo cáo kết quả về Sở TN&MT trước ngày 10/6/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh”.

Xe tải chở đất từ trang trại để san lấp các công trình trong xã.

Đất được san lấp mặt bằng tại một trường học trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở này cũng đề nghị UBND huyện Can Lộc chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cải tạo đất, nghiêm cấm việc lợi dụng cải tạo đất để mua bán trái phép. Đồng thời phải xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân sai phạm (nếu có).

Với nội dung trên Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND huyện Can Lộc quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Tác giả: Xuân Thu

Nguồn tin: antt.vn