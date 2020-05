Vụ truy sát 2 vợ chồng già ở Hà Tĩnh: Nghi phạm khai trong lúc bị đi tù vợ lấy chồng mới, "sống bội bạc"

Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục tạm giữ Nguyễn Doãn Vạn (53 tuổi, trú xã Đức Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.

Vạn là hung thủ gây ra vụ án mạng tại nhà 1 cặp vợ chồng trú tại phường Nam Hồng (TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vào trưa 1 ngày trước.

Sau khi gây án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp Công an TX. Hồng Lĩnh tiến hành vào cuộc điều tra vụ việc, truy bắt hung thủ vụ án.

Khoảng 21h cùng ngày, cơ quan chức năng xác định Vạn đang trốn tại huyện Can Lộc nên cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Vạn. Thời điểm bị bắt giữ, Vạn đang lẩn trốn tại khối 6, thị trấn Can Lộc (huyện Can Lộc), cách hiện trường vụ án gần 15km.

Tại cơ quan công an, Vạn khai nhận, trong thời gian Vạn đi tù thì bà Trần Thị Lài đã đi lấy chồng khác là ông Nguyễn Văn Báu (SN 1966, trú phường Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh).

Thời gian sau đó, Vạn thấy vợ chồng bà Lài ông Báu sống không có tình nghĩa, bội bạc với mình. Cùng với đó, Vạn gọi điện thì bà Lài thách thức. Cảm thấy bị xúc phạm, Vạn đã tìm cách giết vợ chồng bà Lài.

Khoảng 13h ngày 7/5, Vạn tìm đến nhà vợ chồng bà Lài. Vạn đi vào nhà ngồi uống nước. Khi thấy bà Lài đi từ phòng ra, Vạn đã cầm dao mẹo thủ sẵn đâm vào ngực trái của bà Lài khiến nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó. Vạn sau đó đã truy sát, đâm ông Báu trọng thương.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.



