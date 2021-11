Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể: Khởi tố 2 bị can

Chiều 26/11, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên, sự việc xảy ra đã khá lâu, nạn nhân trong clip sinh sống tại một xã ở địa bàn huyện.

“Cách đây ít tháng, gia đình nạn nhân đã có đơn tố cáo và công an đã vào cuộc điều tra. Công an đã khởi tố hai bị can, còn nguyên nhân vì sao đoạn clip được đưa lên mạng thì hiện tại công an đang kiểm tra”, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên thông tin.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay: "Vụ hiếp dâm công an đã khởi tố hai bị can. Còn clip lan truyền thì đang kiểm tra xem có phải là ở Hà Tĩnh hay không".

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip dài 43 giây ghi lại cảnh một cô gái bị 3-4 gã đàn ông hãm hiếp dã man. Clip được cho là quay trong nhà nghỉ.

Mặc dù cô gái kêu la cầu cứu, xin tha nhưng nhóm đối tượng này vẫn thực hiện hành vi “cầm thú” và quay video lại. Nhiều người dân phẫn nộ sau khi xem clip.

Theo nguồn tin của PV VTC News, cô gái trong video có tên N., sinh năm 2005, hiện đang sinh sống tại một xã thuộc huyện Cẩm Xuyên. Trong nhóm đối tượng tham gia hiếp dâm có một người có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: Báo VTC News