Vụ thi thể cụ bà 79 tuổi trong bao tải: Lạnh người lời khai nữ nghi phạm

Người dân hiếu kỳ tập trung tại ngôi nhà phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Công an TP HCM



Bà Huỳnh Thị Điệp (ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đang bị Công an tỉnh Long An tạm giữ để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Bà Điệp là nghi phạm sát hại cụ Nguyễn Thị K. (79 tuổi, ở cùng quê) rồi cướp 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bà Điệp khai sát hại cụ K. vì mượn nạn nhân 10 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Ngoài ra, khi thấy cụ bà mang theo nhiều tài sản, nghi phạm đã chiếm đoạt.

Sau khi bỏ xác nạn nhân vào bao tải rồi để trong nhà vệ sinh, bà Điệp lẩn trốn tại khu vực biên giới Campuchia giáp tỉnh Tây Ninh.

...

Theo báo Người lao động, bà Điệp có mối quan hệ vợ chồng với 2 người đàn ông và đã có 2 người con. Hiện, bà Điệp đang sống với người đàn ông ngụ huyện Củ Chi (TP HCM) đã mang thai, gần đến ngày sinh nở.

Ngoài ra, bà Điệp còn đang phải thi hành án dân sự với số tiền trên 30 triệu đồng do mượn của bà P.T.H.L (ngụ xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) từ năm 2016 đến nay nhưng chưa trả.

Như đã thông tin, khoảng 15h30 ngày 28/10, bà K. nhận cú điện thoại của hai phụ nữ sống cùng ấp An Hòa kêu tới nhà để trả 10 triệu đồng đã mượn của bà trước đó mấy tháng. Số tiền này bà K. đi đòi liên tục nhưng họ cố tình né tránh không chịu trả.

Nghe con nợ trả tiền, bà lập tức đi ngay. Lhi rời nhà bà cầm theo giỏ xách có vàng cùng 30 triệu đồng tiền mặt. Sau đó bà mất tích, người nhà tìm khắp nơi không gặp. 10 ngày sau, người dân phát hiện thi thể bà K. trong một bao tải ở một ngôi nhà.

