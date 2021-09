Vụ Quân "xa lộ" bị chém: Các bị can đều khai "Có việc gì chị Linh lo hết"!

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Võ Thùy Linh (31 tuổi), Hồ Thanh Phương (35 tuổi, cùng ngụ tại TPHCM) cùng 10 đồng phạm bị truy tố về tội giết người.

Bị hại trong vụ án là ông Mai Văn Quân (55 tuổi, biệt danh Quân "xa lộ") được biết đến là đại ca trong giới giang hồ khu giáp ranh TPHCM - Bình Dương - Đồng Nai.

Bị can Linh cùng đồng phạm đã chém trùm giang hồ Quân "xa lộ" tới chết.



Tại cơ quan điều tra, phần lớn các bị can đều nhận hành vi phạm tội. Riêng bị can Linh thì không thừa nhận việc nhờ gọi người tới chém Quân "xa lộ", không thừa nhận việc hứa hẹn sẽ lo hết nếu có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị can Hồ Thanh Phương, Lê Minh Tiến, Nguyễn Minh Tiến Tài đều khai nhận trước khi chém bị hại thì Linh và Lý Văn Tư cùng nói "có việc gì chị Linh lo hết".

Từ lời khai của các bị can trong vụ án, cùng với những chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định Linh đã có hành vi phạm tội.

Về dân sự, mẹ ông Quân yêu cầu Linh và đồng phạm bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần là 379 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu chi phí cấp dưỡng nuôi 2 người con của bị hại tới khi đủ 18 tuổi. Hiện nay, các bị can trong vụ án chưa bồi thường.

Như Dân trí đã thông tin vào năm 2017, Trần Ngọc Th. ký hợp đồng mua bán căn nhà mặt tiền đường tại Quận 1 cho bà Lê Thị T. với giá 100 tỷ đồng. Đến năm 2019, bà Th. "lật kèo", nên bà T. nhờ Linh giải quyết.

Ngày 4/11/2019, Linh đến nhà bà Th. thì gặp ông Nguyễn Anh Tr. (chồng bà Th). Tại đây, lời qua tiếng lại nên ông Tr. đuổi Linh về. Tiếp đó, Linh đã gọi cho Lý Văn Tư, Hồ Thanh Phương cùng nhiều người khác ra quán cà phê bàn bạc việc cách giải quyết sự việc.

Cùng lúc, Quân "xa lộ" đến nhà ông Tr. chơi và ông này kể lại chuyện. Sau đó, ông Tr. cùng Quân ra một quán nhậu ở quận Thủ Đức uống bia. Lúc này, nhóm Linh cũng ăn nhậu ở đây. Khi ra về, ông Quân đã dùng gậy đập bể kính ôtô của Linh để dằn mặt và nhắn tin với nội dung "dằn mặt".

Nhận được tin nhắn, Linh hẹn đến quán karaoke giải quyết ngay lập tức. Quân "xa lộ" cầm gậy sắt một mình đứng trước quán karaoke chờ nhóm đối thủ đến. Vừa thấy Quân, nhóm Phương (khoảng 20 người) xông đến chém liên tiếp khiến Quân gục tại chỗ.

