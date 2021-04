Vụ người phụ nữ bị tạt axit trước cổng nhà: "Chính thất" bị bồ nhí của chồng đến tận nhà đánh ghen?

Chiều 12/4, lãnh đạo Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, bước đầu, đơn vị này đã lấy lời khai của nghi phạm Đặng Thanh Tùng (49 tuổi, trú xóm 12, xã Nghi Kim, TP. Vinh) - hung thủ tạt ca axit vào mặt chị Nguyễn Thị H.V. (48 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP. Vinh) 3 ngày trước gây thương tích nặng cho nạn nhân.

Bước đầu, nghi phạm Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình do ghen với vợ của người tình.

Nạn nhân V. đang được điều trị với nhiều vết bỏng trên cơ thể.



Cụ thể, từ cuối năm 2018, Tùng có quan hệ tình cảm với chồng của chị V. Đến đầu năm 2021, Tùng thấy chồng của chị V. không còn dành nhiều tình cảm cho mình nên ghen tuông và tức giận. Người đàn bà này sau đó nảy sinh ý định sử dụng hóa chất gây hỏng nhan sắc cho chị V. để trả thù.

Khoảng 9h ngày 9/4, Tùng dùng ca nhựa đựng axit rồi thuê một người đàn ông chạy xe ôm chở đến cổng nhà chị V. Để chắc chắn đúng nhà chị V. khi đến nơi Tùng còn dò hàng xóm xem đó có phải nhà nạn nhân hay không?.

Nhà bà V. nơi xảy ra sự việc.

Tùng sau đó gọi cửa và tạt thẳng ca axit vào mặt của chị V. Sau khi gây án, Tùng và người đàn ông chạy xe ôm rời khỏi hiện trường.

Bị tạt axit vào mặt và người, chị V. vào nhà tắm rửa rồi được người thân chở đi bệnh viện cấp cứu. Bác sỹ cho biết, chị V. bị bỏng khoảng 20% cơ thể với nhiều vết bỏng sâu ở mặt, ngực, bụng, tay, chân. Mắt phải nạn nhân có nguy cơ hỏng.

"Bệnh nhân bị nhiều vết bỏng trên cơ thể, nặng nhất và vùng mặt và ngực với nhiều vết bỏng sâu độ 2,3,4. Ngoài ra, ở cổ, bụng, chân, tay nạn nhân cũng bị bỏng nhiều. Toàn bộ vết bỏng khoảng 20% cơ thể.

Nặng nhất là mắt phải của nạn nhân có nguy cơ hỏng. Nếu bình phục thì thị lực của nạn nhân cũng chỉ được 2/10 so với bình thường", bác sỹ tại Khoa Bỏng Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An nói và cho biết, mấy ngày qua, người thân, chồng nạn nhân vẫn vào thăm, chăm sóc. Cơ quan công an cũng đã vào lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Riêng nghi phạm Tùng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến chiều tối 11/4, khi Tùng đang lên xe khách để bỏ trốn thì bị Công an TP. Vinh ập đến bắt giữ.

Hiện Công an TP. Vinh đang tiếp tục tạm giữ hình sự Đặng Thanh Tùng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Gia Hưng

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn