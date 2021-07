Vụ nâng khống thiết bị y tế ở Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 3 bị can

Sáng 2/7, Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, liên quan vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại các Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn và Nghi Xuân (Hà Tĩnh), sau một thời gian mở rộng điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố thêm 3 bị can, trong đó ra lệnh bắt tạm giam 2 bị can.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Tâm (ảnh CAHT)



Các bị can gồm: Hoàng Thị Tâm (SN 1989, trú Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội; nguyên Thẩm định viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu); Nguyễn Văn Trung (SN 1984, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, nguyên Thẩm định viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu) và Đỗ Thị Thương (SN 1989; trú tại thôn Cát Động, xã Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, nguyên Thẩm định viên Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu).

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thương và Nguyễn Văn Trung (ảnh CAHT)



Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh (PC03) đã ra quyết định khởi tố 13 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, VTC News đã có loạt bài phản ánh, vào tháng 11/2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy cho BV Đa khoa (BVĐK) Thạch Hà, BVĐK Can Lộc, BVĐK Đức Thọ và BVĐK Hương Sơn, mỗi bệnh viện 3,05 tỷ đồng.

... Trụ sở Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.



Đến tháng 8/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh lại hỗ trợ 2,7 tỷ đồng cho BVĐK Nghi Xuân mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy, phục vụ việc giặt giũ, chăm sóc bệnh nhân.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư là các bệnh viện nói trên tổ chức mời thầu dưới hình thức đấu thầu rộng rãi.

Tuy nhiên, cả 5 gói thầu mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy chỉ duy nhất Công ty Cổ phần Đầu tư Trang thiết bị Y tế Hà Tĩnh (có trụ sở tại số 85, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) trúng thầu, với giá cao bất thường.

Hiện, Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: TRỌNG TÙNG-PHAN ẤN

Nguồn tin: Báo VTC News