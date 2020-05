Vụ nâng điểm ở Hòa Bình: 'Cứ nhận tội, vợ con ở ngoài anh sẽ lo liệu'

Sáng 14/5, TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục xét xử 15 bị cáo trong vụ nâng điểm ở Hòa Bình tại địa phương này. Đại diện VKS thẩm vấn đối với Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng Phòng Khảo thí), Đỗ Mạnh Tuấn (cựu hiệu phó Trường Nội trú huyện Lạc Thủy) và Nguyễn Khắc Tuấn (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí), PLO đưa tin.

Trong số trên, Đỗ Mạnh Tuấn có những lời khai bất ngờ về đồng phạm của mình. Trả lời câu hỏi của kiểm sát viên, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn - nguyên Phó hiệu trưởng trường nội trú Lạc Thủy kiêm Ủy viên chấm thi trắc nghiệm năm 2018 khai được bị cáo Nguyễn Quang Vinh - nguyên Trưởng phòng khảo thí Sở GD&ĐT Hòa Bình đề nghị nâng điểm.

"Anh Vinh nói có một số con em cán bộ, mối quan hệ ngoại giao cần đạt điểm tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học, cao đẳng và bảo bị cáo xem thế nào. Bị cáo trả lời công việc này rất khó nên phải làm từ gốc, từ bài thi của thí sinh. Anh vinh đồng ý. Sau đó, bị cáo trao đổi lại, đại ý là thay đổi kết quả trên bài thi, bị cáo sẽ thực hiện còn tạo điều kiện cơ sở vật chất, con người, chìa khóa, mở cửa, niêm phong, anh Vinh và anh Chất (bị cáo Khương Ngọc Chất - nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ) phụ trách" - Mạnh Tuấn khai.

Thời điểm vụ việc bị phát giác và có đoàn kiểm tra về chấm phúc khảo, Mạnh Tuấn khai đã được Vinh gọi lên trao đổi. Tại đây, Vinh gợi ý nếu mọi sự vỡ lở thì Mạnh Tuấn đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm, rằng việc sửa điểm là do ý đồ chủ quan của mình. “Anh Vinh nói chỉ nhận tội một mình, còn lại vợ con và tất cả mọi thứ ở ngoài anh sẽ lo liệu” - Mạnh Tuấn khai.

Chân dung Đỗ Mạnh Tuấn.

Bị cáo khai sau khi được lãnh đạo Sở GD&ĐT thuyết phục đã viết bản tường trình rồi lên cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Mạnh Tuấn khai báo theo hướng dẫn của Vinh, trong đó có việc tự ý đi rút trộm chìa khóa phòng chứa bài thi (chứ không phải do Vinh đưa cho như cáo trạng truy tố - PV).

Cũng theo Đỗ Mạnh Tuấn, sau khi đầu thú và được tạm cho về, bị cáo có tới nhà gặp Vinh và nói rằng công an không chỉ muốn xử lý vài người "tép riu, làng nhàng” mà muốn tìm người đứng đằng sau. Lúc này, Vinh trấn an nếu đường cùng thì phải khai nhưng Vinh sẽ chỉ nhận phần thiếu trách nhiệm.

Theo Tiền Phong, chủ tọa đặt câu hỏi, nội dung khai như vậy có đúng bản chất sự việc không? Tuấn khẳng đinh: "Cái này không cần trình độ, hiểu biết cũng sẽ nhìn bản chất sâu xa. Một tay bị cáo không thể làm được cỗ, Phó hiệu trưởng một trường không thể đủ tài, đủ rộng, đủ tầm thao túng cả kỳ thi tầm cỡ như thế được".

Tuy nhiên, sau đó, Mạnh Tuấn đã khai quyết định khai báo một cách toàn bộ vì: "Bị cáo chấp nhận đứng ra nhận trách nhiệm nhưng trong thâm tâm, bị cáo nghĩ rằng, cá nhân có nhận, có che thì chỉ một phần thôi, có những cái không thể gánh được. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo thấy rằng có những cái bị cáo muốn nhận cũng không thể được".

Bị cáo này cũng không thừa nhận đã đưa chìa khóa cho Mạnh Tuấn mở cửa phòng thi, không bàn bạc với Khương Ngọc Chất (cựu trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh) về việc tạo kẽ hở cho các cán bộ giáo dục sửa điểm thi…

