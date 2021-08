Vụ nam thanh niên bị đánh đập thậm tệ rồi dìm chết ở Nhật: Phẫn nộ 1 người đứng livestream, thản nhiên bình luận "Đúng rồi, đạp nó xuống"

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên bị người đàn ông đẩy ngã xuống sông và tử vong ở Nhật Bản khiến nhiều người xót xa.

Tuy nhiên, gây phẫn nộ hơn cả khi một nam thanh niên nói tiếng Việt đã thản nhiên đứng livestream toàn bộ sự việc lên mạng xã hội mà không hề có động thái giúp đỡ.

Nam thanh niên chứng kiến sự việc không có động thái can ngăn mà còn livestream lên mạng xã hội



Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong khi một nam thanh niên mặc quần âu, áo phông trắng đang cố bám vào lan can thì một người đàn ông khác liên tục dùng tay đẩy nạn nhân về phía sông. Sau một lúc giằng co người này còn leo lên lan can, dùng tay chân liên tục đấm, đạp vào mặt nạn nhân cho đến khi thanh niên này bị choáng buông tay ra nằm sát mép sông.

Chưa dừng lại, người đàn ông còn trèo qua, dùng chân giẫm thẳng lên người nạn nhân, liên tục đạp vào mặt sau đó cúi người hất nam thanh niên này xuống sông. Sau đó, nạn nhân liên tục chới với, dùng hai tay giơ lên để cầu cứu mọi người. Tuy nhiên, không nhận được sự giúp đỡ và đuối sức rồi tử vong sau đó.

Gã đàn ông sau khi đẩy nạn nhân xuống sông đã quay vào xách đồ bỏ đi. Đứng bên này cầu có rất nhiều người chứng kiến, theo dõi đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc có thể thấy không ít người Việt liên tục lên tiếng bàn luận. Thậm chí, 1 nam thanh niên vừa quay lại toàn bộ sự việc vừa thản nhiên nói "Thằng kia lúc đầu can xong giờ không can nữa. Đúng rồi, đạp nó xuống", sau đó liên tục văng tục, chửi bậy. Trong một clip khác, còn nghe thấy giọng 2 cô gái nói tiếng Việt: "Quay clip lại giao cho công an... ác quá".

Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở đó, chứng kiến nam thanh niên bị hành hung, đẩy xuống sông chới với đến chết mà không hề có hành động can ngăn, giúp đỡ trực tiếp nào.

Ngay sau đó, cảnh sát và đội cứu hộ cũng đã có mặt tại hiện trường nhưng nam thanh niên đã tử vong và lực lượng chức năng đưa lên bờ.

...

Sự việc trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ, lên tiếng chỉ trích thái độ thờ ơ của những nam nữ thanh niên chứng kiến sự việc. Thậm chí, không ít dân mạng còn lên tiếng kêu gọi mọi người truy tìm danh tính 2 nam nữ thanh niên lạnh lùng chứng kiến sự việc thương tâm trên.

Hiện dù chưa rõ danh tính của nạn nhân tử vong nhưng 2 nhân vật đứng quay clip, vô tư bàn luận sự việc thương tâm ở Nhật Bản trên vẫn đang là tâm điểm nhận nhiều gạch đá và chỉ trích từ dân mạng bởi sự thờ ơ, vô tình khi chứng kiến người khác gặp nạn.

Nạn nhân liên tục bị hành hung sau đó đẩy xuống sông trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh



Liên quan đến sự việc nói trên, Yahoo News Nhật Bản đưa tin, vào lúc 8h20 phút tối ngày 2/8 (giờ địa phương), đã có một người phụ nữ gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng: "Một người nước ngoài đang chết đuối trên sông".

Sự việc diễn ra tại khu Minami nằm ở ven sông Dotonbori (Osaka, Nhật Bản). Nạn nhân ngoài 20 tuổi, được vớt lên trong tình trạng tim đã ngừng đập, sau đó được xác nhận đã tử vong.

Theo lời nhân chứng kể lại, nạn nhân đã bị một người đàn ông đánh đập thậm tệ, tìm cách đẩy xuống sông rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát Osaka đang tiến hành điều tra, với nghi án giết người.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn