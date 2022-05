Vụ lộ đề khiến hơn 400 học sinh phải thi lại: Do con hiệu trưởng gửi đề cho bạn thân

Liên quan đến thông tin sự cố lộ đề thi học kì 2 khối lớp 8 xảy ra tại trường THCS Phú Long (phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), sáng ngày 22/5, trao đổi với báo chí, bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân- Trưởng phòng GD&ĐT TP.Thuận An cho biết, sự cố lộ đề thi học kì khối lớp 8 xảy ra tại trường THCS Phú Long là do sơ suất của hiệu trưởng trường này.

Cụ thể, trước đó, trong lúc đang làm việc tại phòng riêng ở trường để duyệt đề thi khối lớp 8, ông Phan Lê Huy- Hiệu trưởng trường THCS Phú Long có đi ra ngoài mà không đăng xuất email có chứa đề kiểm tra.

Lúc này, con của ông Huy (cũng đang theo học tại trường) đã vào trong phòng ông rồi chụp lại toàn bộ đề thi kiểm tra môn Văn và Giáo dục công dân mà ông Huy đang xem xét để duyệt làm đề chính thức rồi gửi cho bạn thân.

Đến ngày 16/5, nhà trường tổ chức thi học kì 2 cho khối lớp 8 tại trường.

Sau khi làm bài xong buổi thi, nhiều học sinh phát hiện đề thi trùng với đề mà trước đó nhóm học sinh có gửi cho nhau.

Biết được thông tin trên, nhà trường đã thông báo hủy 2 bài kiểm tra ngày 16/5, đồng thời thông báo cho toàn thể giáo viên, học sinh, phụ huynh biết sự cố lộ đề và cho các em kiểm tra lại 2 môn này vào sáng 21/5.

Được biết, khối lớp 8 tại trường hiện có 11 lớp và hơn 400 học sinh đang theo học phải thi lại do sự cố này.

Cũng theo Trưởng phòng GD&ĐT TP.Thuận An, chiều mai (23/5), phòng GD&ĐT TP sẽ tổ chức cuộc họp về vấn đề trên để có hình thức xử lý kịp thời.

