Vụ "hot girl" spa bán thuốc lắc: Hé lộ chiêu thu phục "đàn em" của "bà trùm" 23 tuổi

Trước đó, chiều 12/3 tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, lực lượng trinh sát Công an TP.Đà Nẵng theo dõi mật phục, bắt quả tang Nguyễn Công Được đang nhận 2.000 viên thuốc lắc, gửi theo xe khách tuyến Quảng Trị - Đà Nẵng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Được tại căn hộ 502 tổ 17, phường An Hải Bắc trong đêm cùng ngày, Công an thành phố phát hiện thêm 800 viên thuốc lắc, 120g Ketamin, 2 cân điện tử và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Tiếp tục đấu tranh, đến rạng sáng 13/3, Công an TP.Đà Nẵng ập vào một khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ (quận Sơn Trà), bắt khẩn cấp Trang và Hậu, thu giữ số lượng lớn hàng khay Ketamin. Qua mở rộng điều tra, Công an thành phố xác định, Trang là "trùm" của đường dây này.