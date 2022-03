Vụ giết nhân tình, phân xác ở Ninh Bình: Bất ngờ gói hàng 5 lít axit sulfuric được gửi đến nhà nghi phạm

Liên quan đến vụ người đàn ông sát hại nhân tình rồi phân xác phi tang xảy ra trên địa bàn phường Nam Bình (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị T. (SN 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp).

Nghi phạm là Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình). Hiện nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Sáng 28/3, chúng tôi đã có mặt tại phố Cống Loọng (phường Nam Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) nơi xảy ra vụ việc. Hiện tại, ngôi nhà xảy ra vụ án mạng đã được lực lượng chức năng niêm phong.

Những người hàng xóm xung quanh khu vực cũng bàng hoàng bởi từ trước đến nay họ ít được tiếp xúc với nghi phạm. Dũng cũng đi làm ăn và ít khi về nhà.

Người shipper đứng đối diện ngôi nhà xảy ra vụ án mạng



Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng cùng ngày, một người shipper đến hiện trường và rất ngỡ ngàng khi người đặt hàng chính là nghi phạm gây ra vụ án.

Người shipper cho biết, người đặt hàng tên là Dũng, người này đặt 5 lít axit châm bình ắc quy sulfuric (H2SO4). "Tôi chỉ là người giao hàng, không biết hàng này được đặt từ bao giờ".

Gói hàng mà Dũng đặt

... Hiện tại, do không có người nhận nên người shipper sẽ mang đơn hàng trả về kho.

Trước đó, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 17h00 ngày 27/3, Công an thành phố Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm (SN 1954, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (SN 1985 đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị T. (SN 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp) tại nhà.

Sau khi nhận được đơn trình báo, lực lượng chức năng đã tạm giữ Phạm Văn Dũng để làm rõ vụ việc.

Do xảy ra mâu thuẫn, tối 23/3, Dũng đã sát hại chị T. rồi nằm cạnh xác đến sáng. Hôm sau, Dũng đem thi thể cho vào nồi (dùng để nấu bánh chưng) rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa.

Đến trưa ngày 25/3, Dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 02 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) sau đó kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Trước khi đến trình báo công an, ông Năm đã khoá trái cửa phòng để đề phòng Dũng bỏ trốn.

Được biết, cả nạn nhân và nghi phạm đều đã có gia đình. Cả 2 thuê nhà sống với nhau như vợ chồng tại TP Ninh Bình khoảng 1 năm nay.

Tác giả: Đinh Huy

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn