Vụ đường quốc phòng thi công ẩu ở Hà Tĩnh: Chủ đầu tư khẳng định đã nhiều lần lập biên bản

Doanh nhân Việt Nam đã đăng tải bài viết "Hà Tĩnh: Thi công ẩu tại công trình đường quốc phòng" nêu hiện trạng đơn vị thi công tại gói thầu số 01-XL là liên doanh Công ty Cổ phần Bảo Toàn và Công ty Cổ phần ĐT&XD Phát Tài - 407 thi công ẩu. Đặc biệt đơn vị thi công cho đổ bê tông trực tiếp lên nền đường đất bùn lầy, không đảm bảo chất lượng.

Công ty Cổ phần Bảo Toàn - đơn vị thi công tại dự án đường quốc phòng xã Hòa Hải.



Trao đổi với Phóng viên Doanh Nhân Việt Nam, Thượng tá Đặng Văn Định, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, đại diện chủ đầu tư cho biết:

"Quan điểm chủ đầu tư là sai phải sửa. Vừa qua, trong đợt kiểm tra tại công trình trên tuyến chúng tôi phát hiện có nứt nẻ, có việc nền đường yếu, nhiều vị trí nền đường hằn lún, thi công chưa đúng tại gói thầu XL 01 liên doanh Công ty Cổ phần Bảo Toàn và Công ty Cổ phần ĐT&XD Phát Tài - 407 thi công.

Việc này chúng tôi đã lập biên bản hiện trường, đồng thời mời các bên lên kiểm tra, chỗ nào chưa đạt sẽ yêu cầu nhà thầu đào lên làm lại. Quan điểm đại diện chủ đầu tư, không tiếp tay để nhà thầu thi công ẩu, ảnh hưởng đến chất lượng sau này".



Khi Phóng viên Doanh Nhân Việt Nam đặt câu hỏi: “Vì sao chủ đầu tư bỏ một khoản tiền lớn ra thuê đơn vị giám sát về làm việc, nhưng lại không thấy vai trò giám sát tại công trình này?” Thượng tá Định cho biết: sẽ yêu cầu cán bộ kiểm tra lại sự việc, nếu đúng như phản ánh bên phía chủ đầu tư nghiêm túc chấn chỉnh ngay.



Cũng tại buổi làm việc, Thượng tá Định cho biết thêm, bên phía công ty CP Bảo Toàn từng bị chủ đầu tư nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản trong quá trình thi công.

... Người dân lo ngại về chất lượng công trình do Công ty CP Bảo Toàn thi công vì nền bạt có quá nhiều bùn đất khiến cho chất lượng bê tông sẽ khó đảm bảo.

Nhưng chúng tôi đã thông tin, dự án đường Quốc phòng xã Hòa Hải - Tuyến biên giới phía Tây huyện Hương Khê được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt BVTC và tổng dự toán tại Quyết định số 3569/QĐ-UBND Hà Tĩnh ngày 12/12/2016 do ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký duyệt.



Địa điểm xây dựng: huyện Hương Khê; Loại cấp công trình: Công trình giao thông cấp III; Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; Mục tiêu xây dựng: Kết nối các căn cứ hậu phương, tuyến đường tuần tra biên giới và khu vực phòng thủ, nối liền các đồn biên phòng Phú Gia - Hòa Hải - Hương Lâm, kết nối với các đường hầm CH3-01 và CH3-02 nhằm xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. Ứng cứu đập hồ Đá Bàn, Đá Bạc, đập Quan, đập Tao khi xảy ra sự cố. Giúp địa phương phát triển quỹ đất, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch được duyệt của xã trong khu vực.



Tại gói thầu số 01-XL giá 16.945.385.846 đồng của Liên danh Công ty Cổ phần Bảo Toàn (người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thanh Toàn, địa chỉ 158 Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) và Công ty Cổ phần ĐT&XD Phát Tài - 407 (Chủ sở hữu là ông Dương Chí Tường, địa chỉ tại khối 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Hai đơn vị này thi công từ km 0+00 - km 265+00.



Nói về chất lượng thi công gói thầu trên, ông Phan Duy Nghĩa (trú tại xã Hương Bình) nơi có tuyến đường đi qua khẳng định với Phóng viên Doanh Nhân Việt Nam: "Hầu hết gói thầu đều sử dụng đất lậu (đất không được cấp phép - PV). Đây cũng là điểm nóng từng tiếp tay cho đất tặc hoạt động nhiều tháng trở lại đây. Có thể từ việc sử dụng đất không đúng đã ảnh hưởng tới chất lượng công trình như ngày hôm nay".

Mặc dù nền đường chưa đảm bảo độ cứng, phẳng nhưng công nhân vẫn đổ bê tông.

Theo tìm hiểu của Doanh nhân Việt Nam, Công ty CP Bảo Toàn là nhà thầu "quen" của Bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh, khi trong vòng 2 năm công ty này đã trúng thầu nhiều dự án do Bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Cụ thể: Gói thầu số 04 mua sắm doanh cụ và lắp đặt thiết bị (24/07/2019); Gói thầu số 09 mua sắm, lắp đặt doanh cụ (21/01/2019); Gói thầu TB-01: cung cấp thiết bị, doanh cụ và hệ thống thông tin liên lạc (21/01/2019); Gói thầu 01-XL: xây dựng nền, mặt đường công trình trên tuyến đoạn km 0+00 - km 265+00 và nhánh rẽ vào cửa hầm CH3-01.







