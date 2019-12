Vụ đầu độc bằng trà sữa: Mưu đồ thâm độc của hung thủ

Ngày 29/12, một nguồn tin của báo Lao Động từ Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, cơ quan này đã khởi tố, bắt giữ một nữ nghi phạm liên quan đến cái chết của một phụ nữ trên địa bàn.

Theo đó, nữ nghi phạm là Lại Thị Kiều Tr (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Theo nguồn tin, do có tình cảm với chồng của chị họ, nên vào ngày 3/12, Tr mua 6 cốc trà sữa rồi bỏ thuốc độc vào, gửi cho người chị họ này.

Người chị họ sau đó đã không uống trà sữa, mà để ở cơ quan (là Bệnh viện Lao phổi tỉnh Thái Bình). Một người đồng nghiệp của cô chị họ (là chị N.T.H, 29 tuổi trú tại phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã lấy trà sữa uống. Vừa uống được một ít trà sữa, chị H đã gục xuống bất tỉnh và tử vong ngay sau đó.

Do thấy có dấu hiệu bất thường nên công an Thành phố Thái Bình đã vào cuộc điều tra, xác định Lại Thị Kiều Tr có liên quan đến cái chết của chị N.T.H. Ngày 26/12, công an đã bắt giam Tr để điều tra làm rõ vụ việc.

Chân dung đối tượng. Ảnh: kenh14

Liên quan đến vụ việc trên, theo nguồn tin riêng của báo Đất Việt cũng đã tiết lộ thêm nhiều tình tiết bất ngờ. Theo đó, Lại Thị Kiều Tr mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua. Ngày 2/12, Tr đổ số chất độc này vào 6 cốc trà sữa, tuy nhiên mới đổ chất độc vào được 4 cốc thì hết.

Tiếp đó, đối tượng dùng sim rác gọi nhờ người gửi 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện phổi Thái Bình cho chị Y. Do chị Y. không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính.

"Theo điều tra ban đầu, mục đích đối tượng gửi liền một lúc 6 cốc trà sữa cho chị Y. là để chị Y. không nghi ngờ. Bản thân đối tượng sử dụng sim rác với mục đích ẩn danh, không để lại dấu vết nếu bị phát hiện.

Có thể nhận định rằng, đối tượng Lại Thị Kiều Tr gây án không đơn giản là vì yêu đương mù quáng mà có tính toán cẩn thận. Loại trà sữa mà Tr gửi đi cũng là loại mà đối tượng từng dẫn chị Y. đi uống", nguồn tin chia sẻ trên báo Đất Việt.

Đáng chú ý, trước khi chị H. gặp nạn, đã có 2 mẹ con điều dưỡng tại Bệnh viện phổi Thái Bình uống 2 trong số 6 cốc trà sữa mà Lại Thị Kiều Tr. gửi tới. Tuy nhiên, 2 người này may mắn uống đúng 2 cốc trà sữa không có chất độc.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn