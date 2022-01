Vụ dân tố bị còng tay đánh bầm tím ở trụ sở xã: Người nhà công an xã mang 5 triệu đến?

Liên quan vụ mạng xã hội xôn xao thông tin anh Nguyễn Trọng B. (trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) nghi bị công an viên xã và phó thôn hành hung tại trụ sở xã này, trả lời Dân trí, một lãnh đạo huyện Đô Lương nói: "Huyện đã nắm bắt được thông tin nhưng vẫn chưa kiểm chứng được sự việc cụ thể như thế nào".

Theo vị này, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra để làm rõ.

Còn ông Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn nói với Dân trí: "Hiện tại sự việc đang giao cho các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hình ảnh đăng lên trên mạng xã hội thì có thể cắt, ghép nên chưa thể xác định được đúng hay sai".

Tờ Vietnamnet dẫn thông tin từ đơn trình bày gia đình anh Nguyễn Trọng B. cho hay, tối 10/1, anh B. nghe tin con gãy tay nên sang nhà vợ cũ thăm, nhưng sang thì bị vợ và mẹ vợ ngăn cản.

Người nhà vợ cũ anh B. gọi điện cho ông P.V.Q. (dân quân kiêm thôn phó) đến xử lý. Sau đó, anh B. được ông Q. và ông P.V.N. (công an viên xã Hiến Sơn) mời về trụ sở. Tại trụ sở, anh B. bị ông Q. và ông N. còng tay lên cửa sổ, đánh bầm dập và yêu cầu viết tường trình.

Một lãnh đạo huyện Đô Lương thông tin trên Vietnamnet rằng, thời điểm tới nhà vợ cũ, anh B. "say rượu và có hành vi gây rối". "Lực lượng công an xã đã đưa anh B. về trụ sở Công an xã xử lý. Tuy nhiên do bức xúc việc chửi bới, đánh đập công an nên anh em có quá tay...", vị lãnh đạo huyện nói với nguồn này.

Theo Thanh niên online, ông Nguyễn Trọng Ngại (anh ruột của anh B.) chính là người đến trụ sở công an xã thời điểm em ở đó.

Ông Ngại kể với báo Thanh niên, lúc đó, ông thấy em trai bị còng hai tay treo lên cửa sổ. Dù ông xin bảo lãnh cho em về nhưng không được cán bộ cho phép.

"Em tôi bị 2 người dùng dùi cui thay nhau đánh nhiều lần vào chân, mỗi lần đánh nó đều kêu đau. Em tôi người gầy, nhỏ, thấy thương nên tôi đến nói các anh thông cảm, em tôi có uống ít rượu rồi nên lời lẽ không chuẩn, các anh tha cho nó, nhưng họ vẫn không chịu", báo Thanh niên dẫn lời ông Ngại.

Cũng theo người này, tới hơn 22h ngày 10/1, em trai ông được cởi 1 còng và bị buộc viết tường trình. Sau khi bị lập biên bản phạt 1,5 triệu đồng thì được cho về. Sáng 11/1, người nhà phát hiện chân, đùi em trai ông bầm tím, thậm chí anh B. đi không vững.

Bà Nguyễn Thị Thân, cô ruột anh B. cho báo Thanh niên biết, người nhà ông N. (công an xã) tới thăm anh B. đem theo phong bì có 5 triệu, nhưng gia đình đã mang trả cho công an xã.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở huyện Đô Lương làm rõ.

