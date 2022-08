Vụ cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh tổ chức tiệc chia tay: Xử phạt hai du thuyền 5 sao

Trước thông tin báo Tiền Phong phản ánh hình ảnh 2 du thuyền 5 sao Âu Cơ 1 và Âu Cơ 2 thuộc Tập đoàn Du thuyền Bhaya có địa chỉ tại Số 9, Khu đô thị Cảng Ngọc Châu, Tuần Châu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cập mạn tàu vào nhau để mở lối đi riêng làm sân khấu tổ chức tiệc trên biển, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đã cho điều tra, xác minh sự việc trên.

Ngày 9/8, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt 2 du thuyền trên, mỗi du thuyền 6 triệu đồng vì hành vi vi phạm an toàn đường thủy.

"Qua điều tra, xác minh những phản ánh của báo Tiền Phong, phía đại diện hãng du thuyền Bhaya đã thành thực nhận lỗi khi tự ý cho cập mạn tàu để tổ chức tiệc trên biển theo yêu cầu của khách. Đây là lần đầu vi phạm nên chúng tôi đã nhắc nhở cũng như cho phía hãng du thuyền làm bản cam kết không tái phạm", vị đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh nói.

Vị đại diện Cảng vụ còn cho biết thêm, các đơn vị chức năng đã vẽ lại bản đồ di chuyển của 2 chiếc du thuyền qua định vị GPS, vị trí mà 2 chiếc du thuyền cập vào nhau để tổ chức tiệc thuộc khu vực Hang Tiên trên vịnh Hạ Long.

Bữa tiệc xa hoa được tổ chức trên 2 du thuyền 5 sao của CLB các Giám đốc CDC miền Bắc.



Như Tiền Phong đã đưa tin, bạn đọc của Tiền Phong liên tiếp gửi một số clip được cho là bữa tiệc do Câu lạc bộ Giám đốc CDC miền Bắc kết hợp với Công ty Đức Minh và CDC Quảng Ninh tổ chức trên 2 du thuyền 5 sao.

Các hình ảnh trong clip thể hiện một bữa tiệc được tổ chức trên 2 chiếc du thuyền sang trọng bậc nhất Quảng Ninh có tên Âu Cơ 1 và Âu Cơ 2 thuộc Tập đoàn Du thuyền Bhaya có địa chỉ tại Số 9, Khu đô thị Cảng Ngọc Châu, Tuần Châu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Điều đáng nói, bữa tiệc được Ban tổ chức sắp xếp một cách "vô tiền khoáng hậu". Cả 2 du thuyền 5 sao chứa hơn 100 người đã cập mạn vào nhau và biến sân thượng thành một sân khấu nối liền giữa biển. Đây là hình thức tổ chức sự kiện chưa từng có tiền lệ tại Quảng Ninh.

Một sân khấu hoành tráng được dựng tại sân thượng du thuyền Âu Cơ 1 với dòng chữ "Đêm giao lưu khát vọng & cống hiến". Trên cùng có logo của CLB Giám đốc CDC miền Bắc và logo của CDC Quảng Ninh.

Trong clip, người dẫn chương trình liên tục kêu gọi du khách của 2 du thuyền vẫy tay chào nhau và người này ví việc 2 du thuyền cập vào nhau giống như 'Nam - Bắc sum họp một nhà và như sự kiện xô đổ bức tường Berlin để Đông Đức và Tây Đức để được gặp nhau'.

Tại sân thượng của cả 2 du thuyền 5 sao đều được bày biện hàng chục bàn tiệc chờ sẵn. Ngay sau khi 2 chiếc du thuyền cập vào nhau, bữa tiệc được khai màn bằng giọng hát của 2 ca sỹ nổi tiếng.

Hai du thuyền 5 sao bị xử phạt 12 triệu đồng vì vi phạm an toàn giao thông đường thủy.



Qua lời giới thiệu của người dẫn chương trình, nhiều vị khách mời là đại diện CDC nhiều tỉnh và đại diện lãnh đạo, nhân viên của CDC Quảng Ninh. Trong đó có ông Ninh Văn Chủ, Giám đốc CDC Quảng Ninh cùng phu nhân.

Người dẫn chương trình cũng giới thiệu bữa tiệc được đồng tổ chức bởi CLB Giám đốc CDC miền Bắc và CDC Quảng Ninh kết hợp với Tập đoàn Đức Minh. Trong đó, ông Nguyễn Bình Minh, tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh cũng tham dự.

Qua phản ánh của Tiền Phong, đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho rằng hai du thuyền Âu Cơ 1 và Âu Cơ 2 thuộc Tập đoàn Du thuyền Bhaya đã vi phạm an toàn giao thông đường thủy và sẽ cho người xác minh, làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ để sớm có hướng xử lý, giải quyết.

