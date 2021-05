Vụ con giết cha, phân xác chấn động: Nghi phạm đã chôn thi thể ở những đâu?

Sáng 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Phạm Thanh Sang (28 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu: Sang cùng cha ruột là ông P.V.L (57 tuổi) sinh sống ở xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành. Gần đây, bà con lối xóm không thấy ông L. ra khỏi nhà như thường lệ. Sau đó, họ ngửi thấy có mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn nhà của ông L. nên sang hỏi thăm. Tuy nhiên, họ bị Sang ngăn cản và không cho vào phía trong nhà. Ngày 13/5, họ trình báo sự việc cho Công an.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hòa Thành đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt tại nhà ông L. điều tra thì phát hiện thi thể nạn nhân được chôn trong nhà. Ngay sau đó, Công an bắt giữ Sang. Đến tối 13/5, Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể ông L. cho người thân tổ chức an táng theo quy định, báo Công an nhân dân đưa tin.

Theo lời kể của một số người dân địa phương với PV báo Zing, thời điểm sự việc xảy ra, Sang xin hàng xóm gạch vụn và cát. Anh ta nói nền nhà bị hư hỏng cần sửa chữa.

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm xảy ra vụ án mạng, Phạm Thanh Sang có biểu hiện nghi sử dụng ma túy, thấy cha ruột là ông L. đi uống rượu về nên cự cãi.

Quá bực tức, Sang đã dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu ông L., dẫn đến tử vong. Sau đó, Sang dùng dao phân xác, đem chôn thi thể ông L. gần khu vực sàn nước và hầm cầu của gia đình của gia đình.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, thượng tá Nguyễn Hai Mừng (Trưởng phòng tham mưu CA tỉnh Tây Ninh) cho biết, bước đầu nghi phạm khai nhận sát hại cha ruột của mình. "Ông L. đã 'mất tích' hơn 20 ngày qua, công an tìm hiểu vụ việc và phát hiện ra ông L. bị sát hại" – thượng tá Nguyễn Hai Mừng thông tin.

