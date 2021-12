Vụ cô gái quỳ gối khóc thảm thiết: Vì sao thu giữ hàng tại shop thời trang?

Dư luận đang xôn xao về sự việc cô gái trẻ bị đánh, phải quỳ gối trên nền nhà và liên tục gào khóc, van xin tại một shop thời trang. Trong khi đó, một người phụ nữ được cho là chủ shop thời trang liên tục quát mắng, túm tóc, tay cầm một chiếc kéo có hành vi cắt tóc cô gái.

Qua xác minh những hình ảnh mà clip ghi lại được xác định xảy ra tại shop thời trang Mai Hường, có địa chỉ tại số 93, đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những khu phố sầm uất bậc nhất tại Thanh Hóa.

Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ một số lượng hàng tại shop thời trang Mai Hường - nơi xảy ra vụ việc cô gái trẻ quỳ gối, gào khóc thảm thiết van xin (Ảnh: CTV).



Sau khi sự việc xảy ra, ngay trong đêm 3/12, Công an thành phố Thanh Hóa đã triển khai lực lượng đến khám xét tại shop thời trang và đã thu giữ một số lượng hàng hóa của shop này.

Sáng 4/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, việc lực lượng công an thu giữ hàng hóa tại shop thời trang này là để phối hợp làm rõ nguồn gốc hàng hóa, do nhiều mặt hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Cũng theo Đại tá Khương Duy Oanh, vụ việc này được giao cho Công an thành phố chủ trì thực hiện và làm theo đúng quy định của pháp luật. Trong ngày hôm nay (4/12), cơ quan công an sẽ thông tin về vụ việc này.

Trước đó, ngày 3/12, mạng xã hội Facebook xôn xao một đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một cô gái đang quỳ gối gào khóc, van xin thảm thiết ở shop thời trang có địa chỉ tại đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Trong khi đó, người phụ nữ mặc áo đen liên tục quát mắng và túm tóc, tay cầm một chiếc kéo có hành vi cắt tóc cô gái.

Sau khi clip xuất hiện, cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Theo một số nội dung bình luận và chia sẻ trên mạng, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc cô gái trẻ đi mua hàng tại shop quần áo nói trên. Tại đây, cô gái trẻ đã có hành vi lấy trộm một chân váy trị giá 160.000 đồng của shop.

Khi bị chủ shop phát hiện cô gái đã cầu xin tha lỗi và hứa sẽ trả tiền chiếc chân váy, nhưng chủ shop không đồng ý và đã có hành động hành hung cô gái.

Nắm bắt sự việc, đêm 3/12, rạng sáng ngày 4/12, Công an thành phố Thanh Hóa đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc để xác minh, điều tra. Tại đây lực lượng công an tiến hành khám xét, kiểm đếm, đóng gói một số lượng quần áo và các phụ kiện thời trang của shop này để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: Báo Dân Trí