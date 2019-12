Vụ chánh văn phòng TAND huyện bị bắt vì trốn truy nã suốt 26 năm: Bộ Công an nói gì?

Ngày 24/12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, công tác công an năm 2019.

Theo báo Dân Trí, tại buổi họp, lãnh đạo Bộ Công an đã trả lời về vụ việc ông Nguyễn Quang Huy (trú Hòa Bình) bị truy nã từ năm 1993 về tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" nhưng vẫn sinh sống tại địa phương và được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong (Hòa Bình).

Cụ thể, Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết, sau khi phát hiện đối tượng truy nã 26 năm làm Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong (Hòa Bình), lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục trưởng Cục An ninh điều tra theo dõi chỉ đạo. Hiện cơ quan an ninh điều tra địa phương đã chính thức phục hồi điều tra đối với hành vi phạm tội của ông Nguyễn Quang Huy về tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia".

Cũng theo Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Công an tỉnh Hòa Bình cũng thành lập Đoàn thanh tra để làm rõ những dấu hiệu sai phạm của cán bộ công an trong việc thực hiện quyết định truy nã cũng như truy nã.

“Qua nắm tình hình thì sự việc này đã xảy ra 27 năm rồi, từ năm 1992, Công an Hòa Bình cũng đang tích cực điều tra làm rõ. Có thông tin về kết quả điều tra, đặc biệt là liên quan đến dấu hiệu vi phạm của cán bộ công an, chúng tôi sẽ sớm trả lời cho báo chí việc này”, Thiếu tướng Lý Anh Dũng cho hay.

Theo báo Giao thông, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sự việc diễn ra cách đây hơn 20 năm, thời điểm đó công nghệ thông tin còn hạn chế. Còn hiện nay, các đối tượng truy nã đều có trên một trang truy nã và đều kết nối với cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, được thông báo đến nơi cư trú của những đối tượng bị truy nã.

Trước đó, ngày 28/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) theo lệnh truy nã cách đây 26 năm (năm 1993) về tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia".

Thời điểm bị bắt, Huy đang làm Thư ký kiêm Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong - Hòa Bình.

