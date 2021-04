Vụ bé gái 5 tuổi bị giết: Vợ bị can khai gian dối lịch trình của chồng

Liên quan đến vụ án đau lòng, bé gái 5 tuổi bị sát hại dã man tại xã Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong buổi họp báo công bố thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ lý do vợ của bị can Dũng đã có lời khai gian dối lịch trình của bị can.

Buổi họp báo thông tin về vụ án



Ngoài ra, thông tin việc vợ chồng Dũng vẫn đến chia buồn với gia đình cháu Như liên quan thế nào tới việc Dũng sát hại nạn nhân trước đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang tiếp tục xác minh.

Trong một diễn biến khác, chiều 19/4, căn nhà nhỏ, nơi sinh sống của bà mẹ con cháu Như ở xã Long Tâm, TP Bà Rịa vẫn đang chìm trong không khí đau thương.

Chị Võ Thị Thanh Thúy tại đám tang con gái.



Chị Võ Thị Thanh Thúy (mẹ cháu Như) vẫn trong trạng thái bàng hoàng, không tin cô con gái bé nhỏ của chị đã ra đi mãi mãi. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt vô hồn của chị Thúy. Chị ngồi lặng, gục đầu bên linh cữu con, bờ vai run lên từng chặp mà không thể khóc thành tiếng cho nhẹ bớt nỗi đau.

Bà Lê Thị Thúy Vân (bà nội của cháu Như) đau đớn kể lại sự việc

Nói trong nước mắt, bà Lê Thị Thúy Vân (bà nội cháu Như) vẫn chưa hết sửng sốt, uất nghẹn căm hận khi kẻ đã ra tay tước đi mạng sống của cháu gái chính là người hàng xóm hàng ngày vẫn ra vào gặp mặt.

Bà Vân thảng thốt kể, trước thời điểm bị phanh phui tội ác, bị bắt, Dũng vẫn sang nhà thắp hương, phúng viếng nạn nhân.

Đối tượng đã rất điềm tĩnh khi xuất hiện ở đám tang bé Như, không có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường. Dũng thậm chí còn lần lượt bắt tay, chia buồn với người thân của cháu bé.

"Sáng ra, khi biết tin Dũng chính là kẻ ra tay giết cháu Như, gia đình tôi ai cũng bàng hoàng, bức xúc, không ngờ hàng xóm nhà mình lại tàn độc đến như vậy" - bà Vân khóc nấc.

Được biết, Dũng sinh sống tại địa phương đã từ lâu, là một tiểu thương. Hiện tại, công an đã xác minh nhân thân, khẳng định, Dũng chưa từng có tiền án tiền sự cũng như có dấu hiệu liên quan đến tâm thần.

Cũng trong ngày 19/4, các cấp ủy, chính quyền, UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến TP Bà Rịa và phường Long Tâm đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng với gia đình cháu P.N.Q.Như.

Đồng thời, cũng trong buổi chiều 19/4, UBND TP Bà Rịa đã khen thưởng nóng cho Công an thành phố và Phòng PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi đơn vị 10 triệu đồng do có thành tích phá án nhanh.

Tác giả: Khoa Nam

Nguồn tin: Báo Dân Trí