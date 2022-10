Vụ bé gái 14 tuổi bị giao cấu dẫn đến có con ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Vì sao cơ quan điều tra chưa xác định được thủ phạm?

Cháu T. và con trai nay đã được 2 tuổi.

Theo nội dung đơn của bà Thanh, cuối tháng 10-2020, thấy cháu N.T.T có biểu hiện lạ nên gia đình đưa đi kiểm tra thì phát hiện cháu đã mang thai 5 tháng. Gia đình gặng hỏi thì cháu T. cho biết, khoảng tháng 5-2020, lúc mọi người đi làm đồng, mình cháu ở nhà thì bị ông N.Đ.V. (1966, hàng xóm) cưỡng hiếp trong bếp. Sau đó, ông V. còn thực hiện hành vi đồi bại này thêm một số lần nữa... Ngay sau khi phát hiện sự việc, ngày 11-11-2020, gia đình bà Thanh đã làm đơn trình báo Công an xã Cẩm Minh và đến ngày 16-11, tiếp tục đến trình báo Công an huyện Cẩm Xuyên. Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra hơn 2 năm, song đến nay, Công an huyện Cẩm Xuyên vẫn chưa điều tra, làm rõ thủ phạm đã có hành vi cưỡng hiếp cháu T. dẫn đến có con. Vì vậy, gia đình bà Thanh đã nhiều lần “gõ cửa” các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc, truy tìm thủ phạm.

Về vụ việc này, cơ quan báo chí đã liên hệ xác minh thông tin và được một lãnh đạo UBND xã Cẩm Minh, cho biết,việc cháu N.T.T bị giao cấu dẫn đến sinh con khi mới hơn 14 tuổi là có thật. Qua nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân và những hoạt động điều tra của lực lượng chức năng cho thấy, đối tượng nghi vấn nhất trong vụ việc này là ông N.Đ.V. (người hàng xóm với gai đình cháu T.), tuy nhiên hiện ông ngày không ở trên địa bàn. Chính quyền địa phương đang tiếp tục chỉ đạo Công an xã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm ông N.Đ.V. để điều tra, làm rõ.

Thông tin về quá trình điều tra vụ việc trên, một cán bộ điều tra thuộc Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, cho hay: Ngày 16-11-2020, Công an huyện nhận được tin về tố giác tội phạm của gia đình cháu T., nhận thấy có dấu hiệu của tội: “Giao cấu với người đủ từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” nên ngày 17-11-2020, Công an huyện đã cử cán bộ điều tra đã về địa phương làm việc. Tuy nhiên, qua nắm thông tin, cơ quan Công an được biết người bị tố cáo có hành vi giao cấu với cháu T. dẫn đến mang thai là ông N.Đ.V đã trốn khỏi địa phương từ đêm 13-11-2020. Vì vậy, ngày 16-1-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đến ngày 24-2-2022, Công an huyện Cẩm Xuyên có Văn bản số 101/CSĐT thông báo việc ngày 16-1-2021 đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tố giác tội phạm vì không tìm được ông N.Đ.V.

... Khu vực bếp, nơi được cho là ông V. đã giao cấu với cháu T.

Theo cán bộ điều tra này lý giải, việc ông V. bỏ trốn khiến lực lượng chức năng không thể tiến hành giám định ADN (cơ sở rõ ràng nhất để khẳng định ông V. có phải là thủ phạm hay không). Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên chưa có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Điều này dẫn tới việc không thể ra quyết định truy nã.

Thế nhưng sau nhiều lần phía gia đình bị hại có đơn “cầu cứu” gửi các cơ quan chức năng liên quan, thì đến ngày 15-3-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tiếp đó, ngày 16-3-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án: “Giao cấu với người đủ từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Vụ việc cháu N.T.T bị giao cấu và sinh con khi mới hơn 14 tuổi khiến dư luận địa phương hết bất bình. Việc xác minh rõ bố của cháu bé là ai không chỉ có ý nghĩa về mặt luật pháp, xác định hành vi phạm tội, kết thúc vụ việc theo đúng quy định của pháp luật mà còn bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm cho mẹ con cháu T. Thiết nghĩ, Công an huyện Cẩm Xuyên cần tích cực, trách nhiệm hơn trong việc truy tìm đối tượng nghi vấn, sớm điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

