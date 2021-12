Vụ anh họ ngoại tình với em dâu bị bắt quả tang: Người chồng tung đoạn clip cặp đôi vào nhà nghỉ

Mới đây, vụ việc người đàn ông quỳ gối chắp tay thành khẩn xin lỗi gia đình sau khi bị phát hiện ngoại tình với em dâu đã khiến dư luận phải xôn xao bàn tán. Được biết, sự việc xảy ra tại Quảng Ninh.

Theo đó, trong thời gian người em họ đi làm xa nhà, anh họ và cô em dâu đã có mối quan hệ bất chính. Khi bị em họ phát hiện ra sự việc này, người anh họ phải cầm bản tường trình, đọc lại toàn sự việc tòm tem với em dâu trước mặt các trưởng bối trong họ.

Sau sự việc này, anh V.T - người chồng bị vợ và anh họ "cắm sừng" khẳng định, anh kiên quyết sẽ ly hôn sau tất cả mọi chuyện. Bởi lẽ, những trải nghiệm của bản thân anh những ngày qua đã quá sức chịu đựng rồi.

(Clip: Người anh họ chắp tay quỳ gối xin lỗi gia đình sau khi bị bắt quả tang vụng trộm với em dâu)

Đến ngày 25/12, anh V.T đã phát hiện điều không bình thường nhờ định vị máy vợ. "Cô ấy vào nhà nghỉ vào ngày 20 và 22/11. Tôi kiểm tra máy của anh họ và trùng khớp. Nhờ người quen tôi xin check camera của nhà nghỉ và có toàn bộ bằng chứng trong tay", anh V.T thuật lại.

Anh V.T cũng tâm sự thêm, trước đó, anh V.T nhiều lần nghi ngờ vợ và anh họ, anh đã gọi hai bên gia đình để họp bàn và giải quyết nhưng chưa có bằng chứng nên ai cũng gạt phắt suy đoán của anh.

Hiện vụ việc này vẫn đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn