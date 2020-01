Vụ 9 bộ hài cốt ở Tây Ninh: Bác dâu vứt 2 sọ người xuống ao nhà cháu

Đến ngày 11/1, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị Bộ Công an tiến hành giám định để làm rõ thông tin về 9 bộ xương người được phát hiện trong 2 nhà dân ở ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ngày 9/1.

Thông tin ban đầu xác định, vụ việc không có dấu hiệu của vụ án mạng nên không khởi tố. Bà Cao Thị Cẩm Vân (63 tuổi, chủ nhà nơi phát hiện các bộ xương) sau khi làm việc với cơ quan công an lấy lời khai, đã được cho về.

Liên quan đến vụ việc, một nguồn tin của phóng viên xác nhận ông Đinh Văn Xưởng (sinh năm 1951, mất đầu 2019, chồng bà Vân) từng hành nghề tìm kiếm và cất bốc hài cốt. Nhiều thông tin liên quan đến ông Xưởng đã được bà Vân khai báo với cơ quan công an.

Đầu năm 2019, trước khi mất, ông Xưởng nói với bà Vân, ông để 2 sọ người tại hồ nước, nếu có người mua thì bán. 4 tháng sau khi ông Xưởng mất, bà Vân lấy 2 sọ người vứt xuống ao nhà anh Phong. Được biết, anh Phong là cháu, gọi bà Vân là bác dâu.

Làm việc với cơ quan công an, anh Phong cho biết trong quá trình công an khám nghiệm hiện trường, bà Vân đã sang trách móc anh rằng tại sao thấy sọ người mà không báo với bà. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến lực lượng công an thấy khả nghi, tiếp tục lấy lời khai bà Vân và mở rộng khám nghiệm hiện trường.

Trong khi đó theo báo Tuổi Trẻ, ông Hà Văn Cung - chủ tịch UBND huyện Gò Dầu - cho biết, trước đây ông Xưởng chồng bà Vân từng làm nghề tìm, cất bốc hài cốt. Ông đã mất cách đây khoảng 11 tháng.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vụ phát hiện 9 bộ xương người xảy ra sáng ngày 9/1. Hố đất trong nhà anh Đinh Văn Phong (39 tuổi) là hiện trường đầu tiên phát hiện 2 sọ người.

Dẫn phóng viên ra hiện trường, anh Phong kể trong lúc đi vệ sinh thì phát hiện một sọ người ở sát gốc chuối tại hố đất trước đây là hồ nuôi ba ba. Quá hoảng sợ, anh đi báo Công an xã và tiếp tục phát hiện thêm 1 sọ người tại đây.

Theo ghi nhận, 2 căn nhà phát hiện 9 bộ xương ẩn sâu trong vườn cao su, ít người qua lại. Theo anh Phong, anh bà Vân là bác dâu của anh, trước đây ông Xưởng thường đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nhà. Sau khi ông Xưởng mất, bà Vân sống cùng 2 người cháu, bà Vân ít nói chuyện và giao tiếp với người dân ở đây.

