Vụ 42 lao động Việt trốn khỏi casino Campuchia: Tìm thấy thi thể thanh niên 16 tuổi

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể Đ.M.H. (sinh năm 2006, ngụ TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) tại khu vực cầu C3, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, An Giang.

H. là 1 trong số 42 người Việt trốn khỏi casino Rich World (thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) bằng cách bơi sang sông Bình Di về Việt Nam hôm 18/8. Tuy nhiên, H. bị đuối nước và mất tích.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi để điều tra, sau đó sẽ bàn giao lại cho gia đình.

Tin vào những lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”, nhiều người Việt đi theo đối tượng môi giới sang Campuchia làm việc. Tuy nhiên, khi đến nơi thì "vỡ mộng", phải tìm cách về nước. Ảnh: Công an An Giang



Như tin đã đưa, do làm việc quá thời gian quy định (không được nghỉ ngơi) và không được trả lương nên nhóm người sang làm thuê tại casino Rich World thông nhất và bàn bạc với nhau để tìm ách vượt biên giới về nước. Khoảng 9g ngày 18/8, họ tập trung tại 1 địa điểm, chờ sơ hở của bảo vệ rồi đồng loạt chạy ra cổng casino và bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh vào Việt Nam.

Khoảng 9g45, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 21 thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đã phát hiện, bắt giữ 40 người gồm 35 nam, 5 nữ.

Qua công tác nắm tình hình, tổng số có 42 người nhập cảnh về Việt Nam, trong đó chốt số 21 đã bắt giữ 40 người, 1 người mất tích và 1 người đã bị bảo vệ của casino Rich World bắt giữ trở lại.

Sau khi khai thác xong các thông tin ban đầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Công an huyện An Phú và chính quyền địa phương đã tạm thời chuyển 40 đối tượng về Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang tiếp tục xác minh làm rõ.

...

Ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang) cho biết, còn 11 người đang “kẹt” ở casino Rich World.

Tiếp tục bảo hộ công dân lao động Việt bị lừa sang Campuchia

Liên quan đến vụ việc trên, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia liên hệ với cơ quan chức năng sở tại làm rõ thông tin, kiểm tra cơ sở này.

Bên cạnh đó, đề nghị phía Campuchia điều tra nguyên nhân vụ việc đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan trong nước nhanh chóng xác minh nhân thân những người đã về nước, tìm hiểu thông tin để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân tiếp theo.

Trước tình trạng nhiều người Việt Nam bị lừa đảo, môi giới đi lao động bất hợp pháp tại Campuchia, thời gian qua, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới và các cơ quan chức năng Campuchia tiếp nhận thông tin, xác minh, triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân, kịp thời hỗ trợ công dân gặp khó khăn, hoạn nạn và cứu thoát, đưa hơn 500 công dân về nước an toàn, hỗ trợ thủ tục cho hàng ngàn công dân khác.

Bộ Ngoại giao đề nghị các cơ quan liên quan và báo chí trong nước tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nâng cao nhận thức của người dân về việc đi lao động ở nước ngoài.

“Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc cũng như tình hình người lao động Việt Nam ở sở tại, kịp thời thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam”, đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Tác giả: Đức Kiên (tổng hợp )

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn