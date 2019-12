Vụ 3 mẹ con yêu cầu đền bù sau tai nạn: Thanh Xuân Ford có trách nhiệm gì?

Công an quận Thanh Xuân đề nghị gia đình chị Hường chấm dứt hành vi tụ tập, gây mất an ninh trật tự



Trách nhiệm thuộc về bên nào?

Thời gian qua, dư luận báo chí và cộng đồng mạng xôn xao về sự việc 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Hường (ở thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) mang theo di ảnh của anh Nguyễn Thanh Tùng đến trước trụ sở Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh ô tô Thanh Xuân (Thanh Xuân Ford, viết tắt là TXF) ở 88 Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) để bắt đền TXF và đề nghị Công ty Ford phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh Tùng (xảy ra ngày 3/9/2018) tại Tân Lạc, Hòa Bình.

Chị Hường cho rằng, nguyên nhân một phần cái chết của anh Tùng là do sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của nhân viên TXF và yêu cầu được giải quyết, đền bù thoả đáng. Trước sự việc gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, lãnh đạo Công ty này đã có đơn trình báo gửi đến Công an phường Hạ Đình và Công an quận Thanh Xuân đề nghị 2 cơ quan bảo vệ hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Được biết, trước đó, ngày 16/8/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc cũng đã có văn bản trả lời chị Nguyễn Thị Thu Hường. Trong văn bản, Công an huyện Tân Lạc ghi rõ, theo đại diện TXF thì Công ty không còn thực hiện chức năng cứu hộ, quá trình thỏa thuận thực hiện cứu hộ của 2 nhân viên TXF (Phạm Đức Việt và Bùi Xuân Tiền) được thực hiện vào ngày nghỉ, công ty không có hoạt động kinh doanh và không báo cáo cho lãnh đạo nên việc làm của 2 người là hoạt động cá nhân. Do vậy, không có căn cứ để xem xét trách nhiệm đối với ông Nguyễn Hòa Bình, Tổng giám đốc và ông Trần Đăng Hiệp, đại diện pháp luật của Công ty ô tô Thanh Xuân.

Văn bản của Công an huyện Tân Lạc gửi chị Hường

Trong văn bản này cũng kết luận, lái xe cứu hộ Chu Danh Bình sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ tai nạn do vi phạm điều 12 Luật An toàn giao thông đường bộ (quy định về tốc độ xe và khoảng cách giữa các xe) nhưng do Chu Danh Bình cũng tử vong sau tai nạn nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Đồng thời, văn bản trả lời của Công an huyện Tân Lạc cũng xác định Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Yến Nhi (đơn vị thực hiện cứu hộ) phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về người và tài sản bị thiệt hại sau tai nạn theo quy định của pháp luật và khẳng định, xe cứu hộ của Công ty Yến Nhi đã được cấp phép cứu hộ theo quy định của pháp luật (trước đó, trên trang cá nhân của chị Hường có ghi Yến Nhi không được cấp phép cứu hộ).

Thanh Xuân Ford đã có động thái gì?

Theo Biên bản làm việc ngày 5/9/2018 của TXF, 10h45 ngày 3/9/2018, ông Việt có nhận được một cuộc điện thoại từ người đàn ông tên Hưng, tự giới thiệu là khách hàng trước đây đã mua xe Transit của Công ty hỏi về việc cứu hộ chiếc xe. Do anh Việt biết anh Tiền (lái xe xưởng đồng sơn) của Công ty có biết một vài đơn vị cứu hộ nên đã nhắn số điện thoại của anh Tiền cho ông Hưng, 2 bên tự chủ động liên lạc với nhau. Sau đó, qua một quá trình thỏa thuận giá cả, cuối cùng chính lái xe Transit (anh Tùng) đã gọi cho số điện thoại của lái xe Công ty Yến Nhi để đề nghị cứu hộ.

Trong Đơn trình báo (ngày 6/12/2019), FTX cho rằng, toàn bộ quá trình sự việc nêu trên, Công ty không biết. TXF không có phương tiện cứu hộ ở ngoại tỉnh, việc anh Tùng liên hệ với anh Tiền là liên hệ cá nhân, thỏa thuận cá nhân.

Sáng 25/12/2019, Công an quận Thanh Xuân đã mời các biên liên quan lên làm việc. Tại đây, người nhà chị Hường vẫn quy trách nhiệm tai nạn của anh Tùng cho TXF, Ford Việt Nam cũng liên đới chịu trách nhiệm và đề nghị chi phí hỗ trợ cho gia đình là 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đại diện TXF cho biết, ngày 3/9/2018 là ngày nghỉ, Công ty không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào đề nghị cứu hộ xe, cũng không có dịch vụ cứu hộ đường dài. Ông Phạm Văn Toán, Giám đốc Công ty Yến Nhi cũng cho rằng, không có trách nhiệm của Công ty Ford trong vụ tai nạn này. Đồng thời đồng ý bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về người và tài sản 150 triệu đồng.

Nhận định các hành vi của gia đình chị Hường đã gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, đại diện Công an phường Hạ Đình đề nghị, trong thời gian tới, nếu có kiến nghị thì gia đình gửi đơn theo quy định của pháp luật, không được tái diễn hành vi tụ tập, gây ảnh hưởng đến an ninh tại 88 Nguyễn Xiển.

Ông Nguyễn Tiến Thắng, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân yêu cầu các bên liên quan thực hiện theo kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc. Đồng thời yêu cầu gia đình chị Hường không tụ tập, ngồi chây ỳ trước trụ sở của TXF, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn quận Thanh Xuân. Trường hợp cố tình tiếp tục vi phạm, Công an quận sẽ phối hợp với các bên liên quan xử lý theo quy định.

