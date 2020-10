Vụ 2 thi thể cạnh nhau dưới chân cầu trong tư thế lạ: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Hiện trường vụ việc. Ảnh (ảnh cắt từ clip): TTXVN





Trưa 20/10, trao đổi trên báo Công an Nhân dân, Trung tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương), cho biết, cơ quan chức năng đã bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ hai thanh niên được người dân phát hiện tử vong dưới chân cầu Tân Hội (thuộc phường tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên).

Theo đó, Công an xác định được danh tính hai nạn nhân gồm: V.V.H (SN 1987) và V.V.S (SN 1991, cùng quê Nghệ An). Cả hai sống tạm trú ở thị xã Bến Cát (Bình Dương). Họ tử vong do chích ma túy quá liều.

Trước đó, theo thông tin ban đầu trên báo Người lao động, tối 19/10, người dân đi ngang qua cống nước dưới chân cầu Tân Hội phát hiện thi thể 2 nam thanh niên.

Tại hiện trường, cả hai mặc quần áo thể thao ngắn, đầu đội mũ bảo hiểm, chết trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, không thấy xe máy hay phương tiện gì khác tại hiện trường.

Cạnh đó, cơ quan chức năng phát hiện hai ống kim tiêm và hai ống nước cất đã qua sử dụng. Người hai nạn nhân còn có dấu vết tiêm chích. Cả hai đều không có giấy tờ tùy thân, TTXVN thông tin thêm.

Nhận được tin báo, Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com