Vợ Đường "Nhuệ" có được tại ngoại nuôi con nhỏ?

Vợ chồng Đường "Nhuệ" bị bắt giam về tội cố ý gây thương tích



Liên quan đến vụ Đường "Nhuệ" (Nguyễn Xuân Đường, 49 tuổi, trú phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) và vợ là Nguyễn Thị Dương (40 tuổi) bị khởi tố, bắt giam về tội cố ý gây thương tích, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Nh., - bố của đại gia khét tiếng Nguyễn Xuân Đường cho biết, vợ chồng Dương- Đường có hai con nhỏ (10 tuổi và 3 tuổi).

"Vợ chồng tôi đều đã già cả, đau yếu liên miên. Giờ 2 vợ chồng nó cùng vào đó, có mấy đứa trẻ còn quá nhỏ, việc chăm sóc, nuôi dạy các cháu rất khó khăn. Các con tôi có tội đến đâu phải chịu sự trừng phạt của pháp luật đến đó. Nhưng mong pháp luật tạo điều kiện cho một trong hai cháu được tại ngoại để về chăm lo cho lũ trẻ...".

Về việc này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, sau khi hoàn tất quá trình điều tra, liệu Nguyễn Thị Dương (vợ Nguyễn Xuân Đường) có được tại ngoại để nuôi con nhỏ?

Luật sư Trương Anh Tú

Theo Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), thường trong các vụ án, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì các cơ quan tiến hành tố tụng hết sức hạn chế áp dụng biện pháp bắt tạm giam, mà tạo điều kiện cho bị can được tại ngoại trong quá trình điều tra. Trường hợp nuôi con trên 36 tháng tuổi không được xem xét.

Tuy nhiên, với một số vụ án đặc biệt, nếu để bị can ở bên ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra thì phải xem xét tạm giam.

"Đối với vụ án của Đường "Nhuệ", đây là vụ án phức tạp. Như chúng ta đã biết, vụ án đã tạo ra dư luận, được sự quan tâm của người dân cả nước, Chính phủ và Bộ Công an cũng rất quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Ở đây, cơ quan điều tra đã có sự cân nhắc, vụ án có dấu hiệu của nhiều loại tội phạm chứ không phải một loại tội phạm. Vụ án này cũng đặc biệt phức tạp, cho nên cơ quan điều tra tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương là đúng quy định pháp luật", luật sư Tú nhận định.

Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, các trường hợp được áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can, bị cáo là phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi gồm: Không có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng; Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã; Tiếp tục phạm tội; Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; Tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; Đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của những người này; Bị can, bị cáo về tội xâm phạm an ninh quốc gia và có đủ căn cứ xác định nếu không tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

