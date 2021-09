Vợ cố thủ trên nắp capo khi thấy chồng với 'trà xanh', 'bà chị qua đường' nói một câu nhiều người chú ý

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh người vợ bắt quả tang chồng chở “trà xanh” bằng xe ô tô di chuyển trên đường khiến nhiều người xôn xao. Nội dung chia sẻ cho biết, đoạn clip xảy ra tại Hà Nội.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn video cho thấy, sau khi theo dõi và bắt quả tang chồng đi với nhân tình, người phụ nữ được cho là vợ đã trèo lên nắp capo "cố thủ". Nhiều người dân qua đường cũng tập trung theo dõi vụ việc.

Người vợ nhất quyết ngồi trên nắp capo ô tô không chịu xuống và la hét yêu cầu chồng và người thứ 3 xuống xe để giải quyết.

Người phụ nữ bức xúc, cố thủ trên nắp capo sau khi phát hiện chồng đi với nhân tình.

Chị vợ cũng nói lớn: “Cái xe này là mồ hôi nước mắt của tôi. Từ hai bàn tay trắng để mua được cái xe như thế này mà bây giờ nó đi như thế này”.

Chứng kiến cảnh chị vợ bắt được quả tang chồng ngoại tình, nhiều người bên ngoài cũng bày tỏ bức xúc thay cho chị vợ. Khi người vợ được yêu cầu xuống xe để làm việc, một người phụ nữ đã lên tiếng “Yêu cầu cô bồ ra chứ không thể bảo chị vợ xuống được".

Sự việc thu hút nhiều người theo dõi.



Sự việc thu hút đông người theo dõi, lúc này một người đàn ông mặc đồ quân đội đã tiến đến giải quyết vụ việc để tránh việc tụ tập đông người. "Trật tự. Yêu cầu tất cả anh chị đi xuống phòng dưới kia giải quyết", người này nói.

Trong đoạn clip, anh chồng và cô nhân tình vẫn nhất quyết không chịu xuống xe.

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của mọi người, nhiều người bày tỏ đồng cảm với người vợ khi đau đớn phát hiện chồng ngoại tình. Một số người cũng bày tỏ sự bức xúc trước hành động của anh chồng vì không chung thuỷ và cô nhân tình xen vào cuộc sống gia đình người khác.

Tác giả: Long Quyền

Nguồn tin: saostar.vn